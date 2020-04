L'OCCASIONE PER RIGUARDARE UN FILM DI FRANCO E CICCIO

Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, nonché addetto alla reception presso il Policlinico di Palermo, invita tutti quanti in questo momento di restrizioni per il Coronavirus a rimanere a casa, nella speranza che al più presto si possa tornare alla normalità. L’occasione per riguardare un bel film di Franco e Ciccio.

Li Causi durante l’emergenza sanitaria ha perso il papà, e in un video ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicino in questo momento difficile.

“Grazie di cuore per tutte quelle persone che in questo periodo mi sono state vicino per la scomparsa di mio padre. Invito tutti gli amici e tutti gli abitanti a restare a casa e a seguire le ordinanze. Ci rivedremo presto per nuove avventure, nuove iniziative per ricordare Franco e Ciccio”.

Da storico e appassionato in questi anni ha promosso e curato diverse iniziative per celebrare e ricordare Franco e Ciccio. Tra queste, la rassegna “Due maschere siciliane” organizzata dall’associazione Gruppo Amici del Tempo Libero con 6 appuntamenti dedicati alla proiezione dei film dei due attori.

A Monreale invece lo scorso anno è andata in scena la cinerassegna “Franco e Ciccio… comici si nasce”. Li Causi si è speso molto anche per ottenere l’intitolazione di una piazza e la creazione di un museo, a Palazzo Tarallo a Palermo, interamente dedicato ai due comici.