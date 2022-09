"Soltanto De Luca garantisce discontinuità"

Dalle Madonie con furore arriva Vincenzo Lapunzina ad infuocare la campagna elettorale negli studi di Talk Sicilia. Con una certezza: “Alla Sicilia non serve l’elettroshock, alla Sicilia serve, lo ribadisco, un segnale di discontinuità, una soluzione di discontinuità tra il governo regionale e il governo dello Stato. Alla Sicilia serve Cateno De Luca come presidente”.

Lapunzina, “basta con la politica di chi fa la questua a Roma”

“Abbiamo necessità – spiega Lapunzina – e per questo di stare al fianco di Cateno De Luca, di una svolta concreta. Sono stato negli ultimi cinque anni indirettamente dentro le istituzioni per la vicenda delle Zone franche montane e mi sono accorto che le istituzioni romane e le istituzioni regionale sembrano come in combutta rispetto alle decisioni giuste da prendere a favore del popolo siciliano. Cateno De Luca rappresenta, e ne sono convinto fermamente convinto, rappresenta quella discontinuità che deve esserci tra lo Stato e la Regione Siciliana. Qualsiasi altro candidato presidente non offrirebbe questa soluzione di discontinuità. Il popolo siciliano resterebbe nella condizione di questuante rispetto ai diritti che ha. E rispetto a ciò che lo Stato deve riconoscere”.

Ecco qui di seguito l’intervista integrale a Vincenzo Lapunzina, candidato all’Ars nella lista Sicilia Vera.