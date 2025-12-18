Un momento di forte valore simbolico e civile per la comunità di Cinisi, che ha conferito la Cittadinanza Onoraria all’architetto Mario Cucinella, tra i principali protagonisti dell’architettura contemporanea a livello internazionale. Il riconoscimento, massimo onore civico attribuito dall’Amministrazione comunale, celebra non solo il prestigioso percorso professionale dell’architetto, ma anche il legame profondo con il territorio, legato alle sue origini paterne.

Un riconoscimento che va oltre il simbolo

La cittadinanza onoraria non è stata presentata come un atto puramente formale, ma come l’espressione di un rapporto autentico tra una comunità e una personalità che ne incarna valori fondamentali: impegno civile, responsabilità collettiva e capacità di guardare al futuro senza recidere il legame con le proprie radici. Valori che l’Amministrazione di Cinisi ha voluto riconoscere e condividere pubblicamente.

Le radici siciliane e il legame con Cinisi

Nato a Palermo, Mario Cucinella è figlio di Paolo Cucinella, cittadino di Cinisi. Un legame che affonda nella memoria familiare e comunitaria e che, nel tempo, è diventato motivo di orgoglio condiviso. Un percorso umano e professionale che, pur sviluppandosi su scala nazionale e internazionale, mantiene vivo il rapporto con le origini siciliane, restituendole sotto forma di prestigio e riconoscimento culturale.

Un percorso professionale di rilievo internazionale

Allievo e collaboratore di Renzo Piano, Mario Cucinella ha costruito negli anni una carriera fondata su rigore, passione e visione, affermandosi come uno dei riferimenti principali nel dibattito contemporaneo sul rapporto tra architettura, ambiente e città. La sua attività progettuale è oggi riconosciuta a livello internazionale per l’attenzione alla qualità dello spazio costruito e alla sostenibilità intesa come responsabilità verso le comunità e le generazioni future.

Un’architettura centrata sulle persone e sui luoghi

La cifra distintiva del lavoro di Cucinella è una visione dell’architettura che mette al centro le persone e i contesti, superando l’idea dell’edificio come oggetto isolato. La sostenibilità, nel suo approccio, non è solo tecnica o ambientale, ma anche sociale e culturale, diventando uno strumento per migliorare la vita delle comunità e rafforzare il senso di appartenenza ai luoghi.

L’impegno nella formazione e nella cultura del progetto

Accanto all’attività professionale, è stato sottolineato anche il forte impegno nella formazione e nella diffusione della cultura progettuale. Mario Cucinella dedica tempo ed energie alla trasmissione di conoscenze e valori alle nuove generazioni di architetti, promuovendo una visione del progetto come atto di cura verso la collettività e il futuro comune.

La cerimonia e la lectio magistralis

La cerimonia di conferimento si è svolta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti degli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri, del mondo universitario, dei tecnici del territorio e di numerosi cittadini. Nel corso dell’iniziativa, l’architetto Cucinella ha tenuto una lectio magistralis dedicata al rapporto tra architettura, ambiente e responsabilità collettiva, offrendo una riflessione sul ruolo del progetto nello sviluppo sostenibile delle comunità.

Un messaggio per il futuro della comunità

Con il conferimento della Cittadinanza Onoraria – il sindaco del Comune di Cinisi Vera Abate ha dichiarato – la nostra comunità ribadisce il valore della cultura e del progetto come strumenti fondamentali per la crescita civile e sociale del territorio, riconoscendo in Mario Cucinella non solo un grande professionista, ma un interprete di valori profondamente condivisi dalla comunità. Cinisi lo accoglie così ufficialmente nella propria comunità civica, trasformando un legame di origine in un riconoscimento pubblico e duraturo.