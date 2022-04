L'associazione ComPa: "Ricorrere ai fondi del PNRR per ripristinare l'impianto"

Doveva essere un’area votata allo sport, con diversi impianti al suo interno. E’ diventata invece l’ennesima incompiuta di Palermo lasciata al degrado e all’incuria. Questo è il caso delle strutture di largo Gibilmanna, presenti nel cuore del quartiere di Borgonuovo. Campetti divenuti ormai distese di erbacce, strutture prima occupate e poi vandalizzate, nonché il classico abbandono di rifiuti fra cui “l’immancabile presenza” di eternit. Insomma, tutti gli ingredienti della classica storia di degrado che regna nelle periferie del capoluogo siciliano. Fatto simbolo di un collegamento fra centro e periferia che non si è mai registrato del tutto.

Largo Gibilmanna: quindici anni senza risposte

Un’area i cui lavori sono iniziati durante la seconda sindacatura di Diego Cammarata ma che non ha nemmeno celebrato la sua inaugurazione. Quindici anni di abbandono che si fanno sentire tutti sulle strutture ormai fatiscenti, che richiederanno ingenti risorse economiche per essere ripristinate.

A spiegare lo stato dell’arte relativo alla struttura è l’ingegnere Carlo Picone, componente dell’associazione ComPa. “Dovevano essere dei campetti polivalenti dove i ragazzi del quartiere potevano passare il proprio tempo divertendosi. Doveva essere la riqualificazione di uno spazio all’interno di una delle tante periferie abbandonate. E’ stato realizzato nel 2008. L’anno dopo doveva partire. Ma, nel frattempo che il Comune completasse le procedure per affidarlo, prima è stato vandalizzato e poi occupato. Di fatto, i campi non hanno mai ricevuto nemmeno l’inaugurazione. Uno degli esempi peggiori di sperpero di denaro pubblico palermitano“.

La richiesta dell’associazione: “Ricorrere al PNRR”

L’esponente dell’associazione ComPa sottolinea il totale stato di abbandono della struttura, così come quello di diverse aree verdi nelle vicinanze. I campi ormai sono ridotti ad una totale distesa di erbacce, così come le strutture in cemento, ormai nel degrado e che necessitano di una decisa opera di restauro. Fatto che richiederà il ricorso ad ingenti investimenti, per i quali l’ingegnere Picone suggerisce di fare ricorso all’opportunità garantita dal Piano Nazione di Ripresa e Resilienza. “Noi come associazione, con l’occasione dei bandi del PNRR relativi agli impianti sportivi, abbiamo chiesto all’Amministrazione di cogliere l’occasione per provare a recuperarli“.

Struttura diventata una discarica

Un restauro che non sarà facile, visto tutti i danni subiti dal plesso di largo Gibilmanna. Oltre all’abbandono di rifiuti e di ingombranti, si registra infatti la presenza di alcune lastre di eternit. Al danno si aggiunge la beffa, con alcuni incendi appiccati all’interno dell’area, probabilmente per bruciare della spazzatura. Una situazione descritta dal componente dell’associazione ComPa Joska Arena. “Abbiamo trovato di tutto. Sono state incendiate anche delle cose all’esterno e all’interno della casetta. Purtroppo si registra anche la presenza di eternit – sottolinea Arena -. Questo luogo, una volta che è stato abbandonato, ha subito atti vandalici ed abbandoni di rifiuti. In questo momento, servono somme notevoli per recuperarlo. Un vero peccato per tutto il quartiere di Borgonuovo“.