Scatta da oggi la caccia al postyo fisso d’oro in Siucilia. Sono 40 le assunzioni che il parlamento siciliano si prepara a fare grazie a tre concorsi per la carriera amministrativa nel parlamento siciliano. In questo modo, con i bandi che il presidente Gianfranco Miccichè ha firmato ieri, il Parlamento riprende ad assumere dopo oltre 10 anni.

In palio nelprimo bando ci sono 11 posti da consigliere parlamentare – scrive il Giornale di Sicilia oggi ine dicola – la categoria più prestigiosa dell’amministrazione di Palazzo dei Normanni. Si tratta dei posti più ambiti che garantiscono ai vincitori una stipendio iniziale di quasi 3 mila euro e una carriera che può portare fino a raddoppiare questi importi.

Il bando prevede una selezione per titoli ed esami. Le domande vanno inviate entro 31 giorni dalla pubblicazionemin Gazzetta. Possono partecipare i laureati di età compresa fra 18 e 41 anni. È indispensabile la laurea con un minimo di 105/110 in Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze statistiche. Il titolo di studio e l’eventuale dottorato assegnano un punteggio extra di 0,5 mentre le precedenti esperienze lavorative nelle pubbliche amministrazioni assegnano fino a un punto in più.

La prova pre-selettiva consisterà in 60 quiz a risposta multipla – scrive ancora il Giornale di Sicilia – chi supererà questa fase accederà alle prime prove scritte: previsti temi di diritto amministrativo, diritto costituzionale e ordinamento regionale, contabilità di Stato e degli enti pubblici, storia d’Italia e della Sicilia. Agli orali bisognerà rispondere invece su diritto costituzionale, parlamentare, regionale, amministrativo, civile e comunitario. E ancora, previste domande su contabilità di Stato e politica economica. Ci sarà poi una prova di uso del computer e la traduzione di un testo in lingua straniera.

A valutare i candidati sarà una commissione presieduta dallo stesso Miccichè e composta da docenti delle tre università. Il presidente sta valutando anche l’opportunità di inserire in commissione un docente della Pegaso, l’università che si può frequentare on line.

Seguiranno altri due bandi di concorso, una da 10 e uno da 19 posti per figure di rilievo e stipendiod ecrescente. Il terzo bando, quellod a 19 posti, è per assistente parlamentare con uno stipendio di pocom superiore a 1500 euro e qui nons arà nbecessaria la laurea.

Oggi sono in servizio all’Ars 170 dipendenti di ruolo e il limite massimo previsto in pianta organica dopo i tagli è 218, limite che nonv errà raggiunto neanche dopo queste assunzioni che porteranno l’organico a 210 dipendenti.