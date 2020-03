la nuova opera dell'artista siciliano

In occasione di varie manifestazioni e importanti ricorrenze, il noto pittore Ignazio Pensovecchio ha sempre realizzato una tela per ricordare l’evento.

Anche il Coronavirus lo ha ispirato e, grazie anche ad una conversazione telefonica con l’amico e corniciaio di fiducia, Claudio Alfano, in pochissimo tempo (è una sua caratteristica, ndr), ha concretizzato “La forza della natura”.

“Il maestro Pensovecchio – evidenzia lo stesso Alfano – con quest’opera, mette in risalto i sentimenti puri e sinceri di amore per l’umanità, per i propri simili, in questo periodo in cui una forza oscura e tenebrosa di un invisibile virus agli occhi umani, sta facendo crollare le certezze che aveva ognuno di noi, come un tenero abbraccio, un bacio, una stretta di mano, una pacca sulle spalle.

Il maestro con l’azzurro del cielo ci sta dicendo che nel Cielo c’è un Creatore che non permetterà che la sua creatura, “l’uomo”, possa essere sopraffatto da un male oscuro; il verde, mischiato con l’azzurro, ci ricorda, tramite l’arte dell’autore, che il colore della speranza è certa, perché basata sulla fede e come umanità, ci farà rialzare per poterci abbracciare e vivere in un mondo di amore”.