Accoglienza calorosa all'aeroporto Falcone e Borsellino

Fan in visibilio per l’arrivo a Palermo dell’attore turco Can Yaman. Conosciuto anche per la relazione con la siciliana Diletta Leotta, Can Yaman è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto Falcone e Borsellino nel capoluogo siciliano per le riprese della fiction nella quale sarà protagonista assieme all’ex miss 2003 Italia Francesca Chillemi.

Un mese di permanenza, “Già amo Palermo”

L’attore sarà in città per un mese. E pronostica “Sarà divertente”. Sul suo profilo Instagram (che conta 8,7 milioni di follower), Can Yaman scrive un messaggio d’amore alla città: “.Già amo Palermo, abbiamo iniziato bene” postando, inoltre, un video dell’accoglienza ricevuta all’aeroporto Falcone Borsellino.

Centinaia di fan hanno urlato il suo nome sperando in un selfie con lui. E qualcuna ha anche gridato “nudo, nudo, nudo!”.

Direzione Villa Igiea

Dopo l’arrivo i due attori si sono diretti a Villa Igiea per una cena al Rocco Forte Hotel preparata dallo chef Fulvio Pierangelini. Un calice di vino e poi in albergo, nel centro storico, a dormire. Oggi sveglia presto per andare sul set. Iniziano a Mondello le riprese di “Viola come il mare”.

La cena con Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi a cena seduti al tavolo del ristorante che si scambiano sorrisi e sguardi complici. La foto pubblicata sul profilo social dell’attore turco fa già volare la fantasia dei follower, ma nessun nuovo amore sembra essere all’orizzonte: la loro sarebbe solo una bellissima intesa tra colleghi che stanno girando la stessa fiction. Tuttavia, i follower si sono scatenati.

La love story con Diletta Leotta

La love story di Yaman e Diletta Leotta ha scatenato un polverone mediatico tra chi li appoggiava, chi non vedeva l’ora che si lasciassero e chi non credeva affatto al loro amore.

Da quando è arrivata la rottura, Can è più desiderato che mai ed è costantemente nel mirino del gossip.