La cantante in tour sull'Isola

Anche Laura Pausini, in visita in Sicilia, non poteva esimersi nel partecipare ad uno dei più grandi dilemmi dell’Isola: arancina o arancino? Una delle più famose cantanti italiane di tutti i tempi ha raccontato sui social le tappe del suo giro nell’Isola durante le quali ha incontrato i fan e assaggiato le prelibatezze locali. L’occasione della visita è una tournée radiofonica per presentare il suo tour con cui festeggia i 30 anni di carriera. A Palermo ha incontrato alcuni ragazzi e ragazze del fan club, con decine i fedelissimi che l’hanno attesa in lacrime, quasi in venerazine.

Arancino o arancina?

Al suo arrivo in Sicilia, Laura Pausini ha fatto una serie di storie poi pubblicate su Instagram e ne ha approfittato per assaggiare “le meraviglie di questa terra”, le arancine o arancini. Prima di risalire sul traghetto, Laura Pausini ha addentato la prima per poi concedersene una a Catania e a Palermo: sia le arancine (palermitane) che gli arancini (catanesi). Quale saranno più buoni?

Il matrimonio con Paolo Carta

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati dopo 18 anni di fidanzamento e con una figlia di 10 anni, Paola, che ha portato gli anelli come da sempre desideravano i genitori.

La cerimonia si è svolta in gran segreto nella casa dei genitori di Laura a Solarolo (Ravenna), in un contesto privato dedicato esclusivamente a familiari e pochi amici intimi, sorprendendo tutti gli invitati.

Inizialmente, infatti, Laura aveva invitato tutti ad una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera, ma al loro arrivo, gli ospiti hanno trovato gli sposi ad accoglierli. Laura e Paolo si sono scambiati le promesse con la loro canzone inedita Davanti a Noi, scritta insieme, che hanno poi deciso di condividere sui social di Laura per tutti i suoi fan in tutto il mondo.

Chi è Paolo Carta?

Paolo Carta è un musicista e produttore discografico italiano, nato a Sassari nel 1975. Ha collaborato con diversi artisti italiani e internazionali, tra cui Laura Pausini, con cui ha iniziato una relazione nel 2005, culminata oggi nel matrimonio. Carta ha collaborato con Pausini come chitarrista in diversi album e tour, oltre ad aver scritto insieme a lei alcune canzoni, tra cui “Celeste” e “Nella porta accanto”. Nel 2014, Carta ha prodotto l’album “20 – The Greatest Hits” di Pausini. Nel 2016, la coppia ha avuto una figlia di nome Paola.

Like this: Like Loading...