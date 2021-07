Angelo Censoplano, laureato magistrale

Non è mai troppo tardi. Il nonno Angelo Censoplano ha conseguito all’età di 89 anni la laurea magistrale in “Compliance, Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine” del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo.

La tesi su ambiente e rifiuti

Il laureato ha discusso la tesi dal titolo “Tutela ambientale e gestione dei rifiuti”, di cui è relatrice la prof.ssa Gabriella Marcatajo, docente del DEMS.

Gli auguri del Rettore

“Al dott. Censoplano vanno le più affettuose e sentite congratulazioni da parte mia e di tutta la nostra comunità accademica – commenta il Rettore, prof. Fabrizio Micari – Lo ringrazio per il suo esempio che rappresenta una straordinaria testimonianza di impegno e di passione per la cultura e per lo studio”.

La relatrice: “Grande orgoglio”

“La passione, la determinazione e l’amore per lo studio di Angelo Censoplano – sottolinea la prof.ssa Marcatajo – costituiscono per il Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali e per l’Università degli Studi di Palermo un motivo di grande orgoglio e dimostrano come ci sia sempre tempo e modo per crescere ed ampliare le proprie conoscenze”.

Il record: 110 e lode a 97 anni

Laurea record l’anno scorso, sempre all’Università di Palermo. Dottore in studi storici all’età record di 97 anni, Giuseppe Paternò. Quando il rettore Fabrizio Micari ha pronunciato la frase di rito (“La proclamo dottore in Studi filosofici e giuridici”), in toga d’ordinanza, l’anziano non ha trattenuto la commozione.

Ha completato un curriculum accademico da studente modello: una sfilza di trenta e lode e una media del 29,80. Non ha saltato un esame e si è presentato all’esame finale nella prima sessione utile. La relatrice commentò: “Il suo esempio ci testimonia come con la passione e la volontà si possa raggiungere ogni risultato”.

Per Paternò non ci sono stati solo gli applausi dei due figli anziani, dei quattro nipoti e dei due pronipoti. Qualcuno gli ha messo in testa la corona d’alloro per festeggiare.