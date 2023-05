Le selezioni si svolgeranno nel capoluogo siciliano il 30 maggio

Il Gruppo Grimaldi, compagnia di navigazione italiana, specializzata nel trasporto marittimo di auto, merci rotabili, container e passeggeri, ha lanciato un nuovo piano di assunzioni.

Al momento la società partenopea sta, infatti, reclutando in tutto il Paese 300 figure che entreranno a far parte sia dell’equipaggio di bordo che di terra, in tutte le sezioni (hotel, macchina e coperta).

I neoassunti saranno inseriti con contratto a tempo indeterminato sulle moderne navi della compagnia destinate al trasporto merci e passeggeri, all’interno di una realtà in costante crescita che impiega le sue navi su servizi regolari attivi tutto l’anno.

Il Gruppo Grimaldi ha messo a punto un piano di open day periodici in tutta Italia per favorire l’incontro tra i candidati e la compagnia. Le prossime giornate di selezione si svolgeranno a Napoli (17 maggio) e a Palermo (30 maggio).

Scopriamo insieme quali sono i profili ricercati.

Le posizioni aperte

Il gruppo Grimaldi seleziona per il personale di bordo i seguenti profili: 1° Ufficiale di Macchina; 1°Ufficiale di Coperta; Allievo Ufficiale di Coperta; Allievo Ufficiale di Macchina; Assistente Commissario; Cameriere; Comandante (con esperienza nel settore Ro/Ro); Commissario di Bordo; Cuoco; Garzone di Camera; Garzone di Cucina; Giovanotto di macchina; Marinaio; Mozzo; Nostromo; Operaio Meccanico; Ottonaio; Personale Medico; Piccolo di Camera; Piccolo di Cucina; Ufficiale di Macchina; Ufficiale di Navigazione.

Per il personale di terra, che sarà inserito nella sede di Napoli, la compagnia è alla ricerca delle seguenti figure: Addetto Safety Quality Environment; Addetto stagionale Booking e Customer Care; Junior Travel Agent; Logistics & Operations Junior Executive.

La società valuta anche eventuali candidature di professionisti e giovani neolaureati da inserire presso le sedi portuali e amministrative, sia italiane che internazionali, del Gruppo.

Come candidarsi

Gli interessati a partecipare agli open day potranno presentare la propria candidatura inviando un’email a crew@grimaldi.napoli.it e consultare tutti gli annunci dell’azienda, visitando la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale del Gruppo Grimaldi.

Le selezioni saranno aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer). La compagnia fornirà ai candidati più meritevoli supporto informativo per ottenere i documenti necessari all’imbarco.

Perché lavorare nel Gruppo Grimaldi

Lavorare per il gruppo partenopeo significa entrare a far parte di un’azienda solida, che premia i suoi dipendenti, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di navi fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente al mondo.

Il Gruppo Grimaldi ha sede a Napoli, gestisce una flotta di oltre 130 navi ed impiega attualmente circa 17.000 persone. Il Gruppo, fondato dalla famiglia Grimaldi, è una multinazionale attiva nel settore della logistica, specializzata nelle operazioni di navi roll-on/roll-off, car carrier e traghetti.

Al suo interno sono presenti sette compagnie marittime: Grimaldi Deep Sea, operante nel trasporto merci rotabili e container sulle rotte atlantiche e tra il Mediterraneo e l’Africa Occidentale; Grimaldi Euromed, specializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle Autostrade del Mare e nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brand “Grimaldi Lines”; Atlantic Container Line, che gestisce collegamenti container e rotabili tra Nord America e Nord Europa; Malta Motorways of the Sea, società armatoriale; Minoan Lines, gestisce servizi di cabotaggio greco per merci e passeggeri; Finnlines, operante nel trasporto merci e passeggeri nel Mar Baltico e del Nord; Trasmed GLE, attiva nel trasporto di merci e passeggeri tra la Spagna continentale e le isole Baleari.

La compagnia gestisce 20 terminal portuali suddivisi tra Italia, Spagna, Germania, Svezia, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Belgio, Egitto, Camerun, Nigeria e Benin.