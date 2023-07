Sostituzione di un giunto danneggiato su viadotto Eleuterio

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” è stato istituito un restringimento di carreggiata in direzione Catania, con chiusura delle corsie di marcia ed emergenza, in prossimità del km 2,800. Lo rende noto l’Anas.

Il provvedimento si è reso necessario poiché il personale su strada ha constatato il danneggiamento di un giunto di dilatazione del viadotto Eleuterio, potenzialmente insidioso per i veicoli in transito.

Il restringimento rimarrà in essere per tutta la settimana corso, al fine di consentire la consegna e la posa in opera del nuovo giunto.

Partito il piano di mobilità estiva 2023

E’ scattato pochi giorni fa il Piano mobilità estiva 2023 sulla rete Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Previste iniziative e misure finalizzate a minimizzare i disagi, ridurre le possibili criticità legate al prevedibile notevole aumento dei flussi di traffico e migliorare l’assistenza ai clienti.

L’impegno di Anas per chi viaggia:

offrire un viaggio sicuro, senza difficoltà

strade sicure, con adeguati livelli di manutenzione

risolvere difficoltà ed emergenze nel più breve tempo possibile

fornire informazioni sul traffico

predisporre il piano di comunicazione per i viaggiatori.