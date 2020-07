I controlli della Capitaneria di Porto

Gli uomini della capitaneria di Porto hanno denunciato il titolare di un rimessaggio nella zona dell’ex chimica Arenella a Palermo che stava realizzando dei lavori per realizzare un nuovo scalo di alaggio utilizzando un escavatore per la rimozione di scogli e scavare nel fondale.

L’area dove si stanno svolgendo le opere senza autorizzazioni è stata sequestrata.

Sigilli anche all’escavatore utilizzato per compiere gli abusi.