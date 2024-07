Ordinanza del Comune

L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori per la chiusura dell’anello ferroviario, in sotterraneo, nel tratto di linea tra le stazioni di Palermo Notarbartolo e Giachery, e proseguimento fino a Politeama, ha emesso un’ordinanza che regolamenta lo scarico dei materiali per gli impianti in via Sicilia.

Quando sarà valido il provvedimento in via Sicilia

Il provvedimento, valido nelle giornate:

dal 16 al 20 luglio;

dal 24 al 26 luglio;

dal 29 luglio al 1 agosto;

dal 19 al 21 agosto;

dal 26 al 30 agosto.

Istituita un’area di cantiere per il tratto interessato ai lavori di via Sicilia, con relativo divieto di sosta, come meglio indicato di seguito nella planimetria.

Rimane la segnaletica all’incrocio

E’ stato disposto, inoltre, il mantenimento della segnaletica di regolamentazione viaria all’incrocio, istituita con O.D. n° 906 del 22/06/2023 e qui di seguito richiamata:

istituzione del dare precedenza con obbligo di svolta a destra

istituzione di attraversamento pedonale con segnaletica orizzontale e collocazione della segnaletica verticale bifacciale di “Attraversamento pedonale”.

Inaugurata la fermata De Gasperi

Inaugurata nei giorni scorsi la nuova fermata De Gasperi del passante ferroviario di Palermo. Iniziato il servizio per i viaggiatori, con Trenitalia e la Regione che hanno annunciato la novità. La stazione è in Via Monti Iblei (tra via De Gasperi e via Belgio), e all’inaugurazione erano presenti Renato Schifani, presidente Regione Siciliana, Roberto Lagalla, sindaco Comune di Palermo e Dario Lo Bosco, presidente Rete Ferroviaria Italiana.

Nelle scorse settimane le maestranze sono state impegnate ad installare i pali, le scale di accesso ai binari e le scale mobili, l’illuminazione, mentre adesso si sta lavorando sulle aree esterne, quelle su via Monte Iblei, per intenderci, dove sorgerà anche un vialetto ciclo-pedonale, e non solo. Il tutto per rendere fruibile la fermata al pubblico.

La fermata De Gasperi, ricordiamolo, precederà quella Francia nell’asse del passante ferroviario verso l’aeroporto, e servirà una fetta molto ampia di residenti.

Il passante

La fermata, operativa dallo scorso primo luglio, si inserisce nel più ampio progetto di raddoppio della linea nella tratta Palermo Centrale/Brancaccio – Punta Raisi, il principale asse di collegamento tra il capoluogo palermitano e i Comuni attigui, fino all’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi e la provincia di Trapani.

La nuova fermata, i prezzi di biglietti ed abbonamenti

La nuova fermata De Gasperi è in sotterranea ed è fornita di due marciapiedi di cui uno a circa 8 al di sotto del piano stradale e il secondo a circa 21 metri al di sotto del piano stradale. Inserita nel tratto urbano del Passante, lungo via Monti Iblei – tra viale De Gasperi e viale Belgio – ne arricchisce ulteriormente la funzione metropolitana. Un singolo biglietto avrà il costo di 2 euro, un abbonamento mensile 36,20 euro. Grazie a percorsi tattili, 7 scale mobili e 2 ascensori, la fermata garantisce l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

L’opera, dal valore di circa 12 milioni di euro, è stata realizzata dal Raggruppamento Temporaneo d’Impresa composto da Europea 92 S.p.A., Consorzio Stabile Research Società Consortile a r.l. ed Europea International S.p.A.