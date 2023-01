Verifiche dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in via Pacini al civico 33 a Palermo per alcune gravi lesioni in un appartamento al terzo piano.

Tra le possibili ipotesi al vaglio dei tecnici dei pompieri la causa del danneggiamento i lavori per la costruzione della galleria per la metropolitana che si sta realizzando nei pressi del palazzo.

Sono in corso verifiche per valutare lo stato dell’immobile ed eventualmente la sua sicurezza abitativa.

Era già successo alle cinque palazzine di vicolo Bernava che sono state demolite quando è stata realizzata la galleria sotterranea tra via Imera e piazza Lolli lunga due chilometri e bloccata per 56 metri.

Le famiglie sgomberate allora sono state 52, ma le palazzine danneggiate sarebbero state oltre 40.