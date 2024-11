L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo ha emanato l’ordinanza n. 1285, che modifica la precedente ordinanza n. 962 del 08/08/2024 relativa ai lavori di realizzazione della fognatura di via Cruillas e all’eliminazione degli scarichi nel Canale Mortillaro. L’ordinanza introduce modifiche alla viabilità per la Fase 2 dei lavori, che interessa via Badia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via T. Daubler e l’incrocio con via Buonfornello.

Limitazioni al traffico in via Badia

Nello specifico, l’ordinanza prevede la chiusura totale al traffico veicolare della carreggiata interessata dai lavori in via Badia. Verrà inoltre istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati della strada nel tratto interessato. Anche il transito pedonale sui marciapiedi interessati sarà interdetto. Sarà predisposto un percorso pedonale protetto lungo il perimetro del cantiere.

La precedente ordinanza

Il Comune di Palermo aveva emesso l’ordinanza per l’esecuzione di lavori di realizzazione della rete fognaria in via Cruillas, con lo scopo di eliminare gli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro. Per consentire i lavori erano state disposte alcune modifiche alla viabilità nella zona interessata.

Ordinanza per il Triathlon Olimpico Città di Palermo

Il Comune di Palermo, tramite l’Ufficio Traffico e Mobilità, ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione durante il “Triathlon Olimpico Città di Palermo”, organizzato da EXTREMA ASD, in programma il 10 novembre 2024. Le misure temporanee riguardano diverse strade e piazze, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento sportivo.

Chiusura al traffico e divieti di sosta

Le chiusure al traffico e i divieti di sosta con rimozione coatta partiranno dal 9 novembre, coinvolgendo principalmente Piazza Valdesi, Viale Regina Elena, Viale Margherita di Savoia, e altre strade limitrofe. Piazza Valdesi sarà interamente chiusa al traffico dalle 7.30 del 9 novembre fino alle 16.00 del 10 novembre, o fino alla conclusione della manifestazione. Anche su Via Principe di Scalea e Viale Regina Elena verranno attuate chiusure e divieti di sosta con rimozione forzata.

Strade coinvolte e modifiche alla viabilità

Tra le vie più interessate, Viale Margherita di Savoia sarà chiusa dalle 7.00 fino alla fine della gara ciclistica, con la collocazione di transenne lungo l’asse della strada per separare le carreggiate. Anche Viale Ercole, Viale Diana e Viale della Favorita vedranno chiusure totali e divieti di sosta.

Segnaletica e presidi per la sicurezza

Inoltre, saranno collocati segnali di “strada senza uscita” e “direzione obbligatoria a destra” in diversi punti strategici per facilitare la gestione del traffico. Il personale dell’organizzazione e la Polizia Municipale presidieranno le aree critiche per garantire la fluidità della circolazione e fornire indicazioni sugli itinerari alternativi.

Like this: Like Loading...