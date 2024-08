Il Comune di Palermo ha emesso oggi l’ordinanza per l’esecuzione di lavori di realizzazione della rete fognaria in via Cruillas, con lo scopo di eliminare gli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro. Per consentire i lavori, che dureranno al massimo 100 giorni a partire dall’inizio del cantiere, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità nella zona interessata.

Le zone interessate dall’ordinanza

In Piazza Lampada della Fraternità è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24, dal civico 1 all’angolo con Via Inserra, per creare l’area di cantiere. In Via Brunelleschi, nel tratto tra Fondo Petix e Via Badia/Vanvitelli, è stato istituito il doppio senso di marcia alternato, solo per i mezzi di cantiere e con presenza di movieri, durante gli orari di lavoro. Inoltre in Via Brunelleschi è stato disposto il divieto di sosta e di transito pedonale nei marciapiedi adiacenti al cantiere, con realizzazione di appositi percorsi pedonali protetti.

I lavori, secondo quanto stabilito dall’ordinanza, dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data odierna di emissione del provvedimento.

Oltre 60 milioni per dire addio agli allagamenti a Mondello, c’è il piano

Un importante passo avanti per risolvere i problemi di allagamenti e adeguare la rete fognaria nell’area di Partanna Mondello e nella borgata di Mondello. Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Sub Commissario per la Depurazione in Sicilia Avvocato Salvatore Cordaro, l’assessore alle Opere pubbliche Orlando e i tecnici del Comune e dell’Amap. Obiettivo dell’incontro, mettere in campo una serie di interventi del valore complessivo di circa 60 milioni di euro, resi possibili da finanziamenti statali, per realizzare un sistema di canalizzazione delle acque piovane che metta in sicurezza l’area.

Fonti di finanziamento per il progetto

Come spiegato dal primo cittadino, una parte consistente dei fondi, 48 milioni di euro, arriva dal Fondo di Sviluppo e Coesione a seguito dell’accordo tra il Presidente della Regione Siciliana Schifani e il Presidente del Consiglio Meloni. A questi si aggiungono 13 milioni già nelle disponibilità del Comune e ulteriori 15 milioni e mezzo stanziati dal Commissario per il Dissesto Idrogeologico.

Il piano di intervento

Il progetto cardine è la realizzazione dell’impianto di depurazione di Fondo Verde a Tommaso Natale che servirà a depurare le acque della zona nord della città, evitando che defluiscano nel porto industriale. A questo si collegherà il ripristino del collettore nord-occidentale, con la costruzione di canali di gronda e vasche di laminazione per la raccolta delle acque piovane. L’orizzonte temporale per la realizzazione delle opere è stato definito: dopo l’espletamento delle gare d’appalto, previsto nei prossimi 18 mesi, i cantieri dovrebbero partire nell’aprile 2026 e concludersi entro agosto 2028. Il sindaco Lagalla ha annunciato che continuerà il confronto con il Commissario Cordaro e anche con il Commissario per il Dissesto Idrogeologico Maurizio Lizzio per unificare gli interventi previsti dalle diverse istituzioni.

Strategie più ampie

Queste opere rientrano nelle strategie più ampie portate avanti da Comune e Regione Siciliana per mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico, che hanno già visto la messa in sicurezza dei costoni rocciosi di Monte Pellegrino e Monte Gallo, con uno stanziamento di altri 60 milioni di euro. Previsti inoltre 4 milioni e 300 mila euro per completare i lavori nel cantiere della Cala e 14 milioni per il rifacimento della rete fognaria di Messina Marine, con l’obiettivo di eliminare gli sversamenti a mare.