Un risarcimento di 20 mila euro per i danni subiti dal punto vendita Prezzemolo & Vitale di via Torre di Mondello, a seguito degli allagamenti dei giorni scorsi che hanno messo in ginocchio la borgata marinara. Ad avanzare la richiesta all’amministrazione comunale è lo studio legale Palmigiano e Associati. L’avvocato Palmigiano assiste infatti la società che svolge l’attività di vendita di prodotti alimentari di alta qualità, con una rete capillare di negozi a Palermo.

Mondello sott’acqua

Ogni volta che si verificano abbondanti piogge, Mondello finisce sott’acqua. Ed è un problema che va al di là della pulizia delle strade e dei tombini, così come sottolinea l’avvocato Palmigiano nella diffida presentata al Comune: “Le ragioni di tali gravi allagamenti costanti, il cui verificarsi ormai è un fatto di dominio pubblico, risultano ormai note all’Amministrazione e sono state accertate nell’ambito di numerosi contenziosi contro il Comune di Palermo, mediante perizie disposte dal Tribunale. La causa degli allagamenti e dei conseguenti danni è imputabile al sottodimensionamento delle condutture fognarie ed al loro danneggiamento, la mancata apertura delle paratoie che consentono lo scarico, l’insufficiente numero di caditoie presenti sulle strade e la scarsa manutenzione delle stesse. L’inerzia del Comune, che non ha mai effettuato alcun intervento a Mondello, comporta l’onere dei proprietari degli immobili della località, inclusa la società mia Assistita, di dover subire passivamente gli ormai frequenti allagamenti e di doversi attivare anche con costose iniziative giudiziarie per eventi dannosi che si ripetono con cadenza stagionale”.

I disagi per i residenti

Disagi per residenti, turisti e negozianti che in una attività commerciale provocano anche un danno economico e di immagine. “L’allagamento dei locali – si legge nella nota dell’avvocato Palmigiano – comporta, ormai in occasione di qualsivoglia precipitazione atmosferica consistente, ingenti danni alla merce, attrezzature e mezzi e la paralisi dell’attività. Appare opportuno sottolineare, altresì, che l’allagamento dei locali e della zona circostante determinano un grave danno economico e di immagine commerciale all’attività esercitata dalla società Prezzemolo & Vitale S.p.a. nel punto vendita di Mondello in virtù dell’inevitabile allontanamento della clientela nei giorni delle alluvioni e nei giorni seguenti (sempre più frequenti nella stagione invernale) causato dalla predetta situazione di inagibilità, sporcizia, cattivo odore (per il ristagno) e degrado che caratterizza la via Torre di Mondello e tutta la zona limitrofa”.

