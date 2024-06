Interventi su Ss 186 Di Monreale, a Chiaramonte e Settentrionale Sicula

Interventi di manutenzione di varia natura e divieti con limitazioni o cambiamenti di viabilità in alcune strade siciliane. Principalmente sulla strada statale 186 di Monreale, sulla Ss 514 Di Chiaramonte e sulla Ss 113 Settentrionale Sicula.

Anas ha annunciato una serie di lavori su questi tratti. Ecco di cosa si stratta.

Sulla Di Monreale interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione

Fino alle 19 di mercoledì 31 luglio, la SS 186 “Di Monreale” sarà interessata da alcune limitazioni al traffico, su tratti saltuari, in entrambe le direzioni. Il provvedimento si rende necessario per consentire di effettuare in sicurezza interventi di lavorazione su sovrastruttura stradale e pavimentazione.

Nel dettaglio, le limitazioni riguardano i seguenti tratti:

Dal km 4,610 al km 8,565, su tutte le corsie, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.

Dal km 9,923 al km 13,170, su tutte le corsie, divieto di sorpasso, limite di velocità di 40Km/h, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.

Dal km 15,470 al km 27,700, su tutte le corsie, divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocità di 40Km/h, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.

Lavori e senso unico alternato sulla 514 Di Chiaramonte

Da giovedì 13 giugno e fino a giorno 30, sulla Ss 514 Di Chiaramonte, nel tratto compreso tra i km 20,767 e 21,325, sarà istituito un senso unico alternato, su entrambe le corsie, regolato mediante impianto semaforico, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 17:00. Dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

La limitazione si rende necessaria per consentire di effettuare in sicurezza i lavori di scavo della pila e la risagomatura delle scarpate.

Chiusi al traffico alcuni tratti della SS 113 Settentrionale Sicula

Dal 14 al 21 giugno, la Ss 113 Settentrionale Sicula sarà chiusa al traffico, su tutte le corsie, nel tratto compreso tra i km 298,250 e 298,450, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, esclusi i giorni festivi, ed interesserà tutti gli utenti tranne i mezzi di soccorso.

La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione straordinaria al binario della linea ferroviaria Palermo Centrale-Trapani, in corrispondenza del passaggio a livello al km 298,350 della SS 113.

Nelle ore di chiusura, il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi segnalati sul posto o su viabilità comunale.