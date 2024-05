Nell’ambito dell’Accordo quadro quadriennale per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di strade, marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo, l’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso due ordinanze per la delimitazione di un’area di cantiere per i singoli tratti interessati ai lavori nelle seguenti vie, con l’istituzione della zona rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi lavorative: via Corrado Avolio; via Giuliano Majali; via Cesare Battisti; via Torino; via Trieste; via San Francesco Saverio; via Giovanni Di Cristina; via Benedettini; via Giorgio Arcoleo; piazza Porta Montalto; corso Re Ruggero. Sarà garantito l’accesso per i residenti dimoranti e titolari di regolari passi carrabili, mezzi in emergenza e Forze dell’Ordine.

I lavori sulle buche in via Basile

Sono iniziati oggi da via Ernesto Basile (in entrambe le direzioni) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale della quarta circoscrizione. Tra le diverse arterie stradali, nei prossimi giorni le attività proseguiranno lungo via Brasa, viale Regione Siciliana, bretella direzione Catania (primo tratto da via Pitrè a corso Calatafimi e secondo tratto da corso Calatafimi alla rotonda di via Ernesto Basile) e corso Calatafimi dalla Rocca a Porta Nuova, direzione mare. Si arriva a queste manutenzioni, dopo un profondo lavoro di monitoraggio in tutta la città da parte degli uffici tecnici, mai svolto negli anni precedenti e nelle prossime settimane i lavori proseguiranno anche in altre circoscrizioni.

Palermo “groviera”

Le buche nelle strade groviera di Palermo creano disagi anche al Comune del capoluogo siciliano che perde le cause contro i cittadini che presentano il conto dopo aver subito infortuni o incidenti più o meno gravi. Sono infatti circa 500 i faldoni che giacciono all’ufficio Sinistri del quinto piano del Polo tecnico di via Ausonia 69. Ne parla un articolo del Giornale di Sicilia. Questi faldoni valgono sei milioni di euro in risarcimento