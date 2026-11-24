Proseguono i cantieri per la riqualificazione e la rigenerazione urbana della piazza di Mondello e arrivano nuove modifiche alla circolazione nella borgata marinara. Per consentire l’avanzamento delle opere verso le fasi 6 e 7, l’Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo ha firmato l’ordinanza n. 2225 del 23 novembre 2026, che aggiorna e integra le disposizioni precedenti (ordinanza n. 1550 dello scorso 9 settembre). Le nuove regole resteranno in vigore fino alla data presunta del 24 dicembre 2026, o comunque fino al completamento dei lavori.

La stretta su via Torre di Mondello

La novità principale riguarda la viabilità lungo via Torre di Mondello. Nel tratto interessato dal cantiere scatta il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 su entrambi i lati. La carreggiata viene chiusa al normale transito veicolare, ma resta aperta una corsia a senso unico larga circa 3,50 metri (delimitate su entrambi i lati da recinzioni e barriere new jersey).

Per tutta la durata della fase 6 – stimata in 30 giorni – su questa corsia potranno transitare esclusivamente automobili e furgoni. Resta invece interdetto il passaggio ad autobus e mezzi pesanti. Soltanto in un secondo momento, con il passaggio alla fase 7B, la corsia verrà riaperta anche ai bus e ai mezzi pesanti. Nessuna variazione, invece, per via Mondello e via Gallo, dove la circolazione prosegue a senso unico come già stabilito.

Cosa cambia nell’area centrale della piazza

Resta off-limits l’intera area centrale della piazza di Mondello, chiusa al transito sia veicolare che pedonale, con divieto di sosta e rimozione forzata 0-24 lungo tutto il perimetro del cantiere.

Per garantire gli spostamenti a piedi e l’accesso alle attività commerciali della zona, il provvedimento conferma una serie di percorsi dedicati ai pedoni:

Collegamenti monte-valle: restano attivi due corridoi pedonali larghi almeno 1,5 metri (posizionati uno sul lato dell’antico chiosco e l’altro sul lato del fruttivendolo) per unire le due arterie della piazza.

Percorso perimetrale: lungo il lato monte del cantiere è previsto un percorso pedonale protetto della larghezza minima di 1,5 metri.

Accesso ai negozi: nei tratti interessati dalla posa del nuovo basolato – fronte antica torre e fronte farmacia – i passaggi verso gli esercizi commerciali saranno garantiti tramite passerelle in legno o metallo, recinzioni di sicurezza e la presenza costante di movieri.

I lavori previsti nelle fasi 6 e 7

L’estensione delle aree di cantiere serve a completare la posa dei sottoservizi, la realizzazione dei gradini e della rampa per disabili in pietra royal sul lato del fruttivendolo. Parallelamente si procederà alla rimozione del vecchio asfalto, alla creazione dell’impianto per la raccolta delle acque bianche, alle canalizzazioni per l’illuminazione e la videosorveglianza, fino al montaggio della nuova pavimentazione in basolato lapideo. L’ordinanza autorizza inoltre la ditta esecutrice a operare anche nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e festivi per rispettare la tabella di marcia.