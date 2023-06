Verranno realizzati 3 nuovi cavi interrati per 6 chilometri, investimento da 26 milioni

Nuovi interventi per il riassetto della rete elettrica che alimenta la città metropolitana di Palermo. Al via i nuovi lavori di Terna che per l’intero progetto – finalizzando a garantire maggiore efficienza e sostenibilità del sistema elettrico dell’area – la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di oltre 26 milioni di euro. E sono già stati realizzati interventi per circa la metà della cifra impiegata, ossia 13 milioni.

Ammodernamento di 3 cavi completamente interrati

In particolare, questo ultimo gruppo di interventi prevede l’ammodernamento di 3 cavi completamente interrati per una lunghezza complessiva di oltre 6 km: il cavo tra la Cabina Primaria di Quattroventi e la Cabina Primaria di Mulini (4,3 km), il cavo tra la Cabina Primaria Quattroventi e la Cabina Primaria Bacino (1 km), il cavo tra la Cabina Primaria di Quattroventi e la Cabina Primaria di Cusmano (2 km).

Tutti i cavi adotteranno tecnologie più moderne e saranno realizzati con materiali ecocompatibili e dotati di sistemi di monitoraggio da remoto e in tempo reale per la prevenzione di disservizi, grazie all’installazione di sensori per la raccolta di informazioni e la loro successiva elaborazione.

L’iter dei lavori

In questa fase, le attività inizieranno dall’elettrodotto “CP Quattroventi – CP Mulini” e si concluderanno nel 2024. A seguire, una volta concluso l’iter autorizzativo, si procederà con gli interventi sugli elettrodotti “CP Quattroventi – CP Bacino” e “CP Quattroventi – CP Cusmano”.

Terna, con l’obiettivo di limitare i disagi alla viabilità urbana, ha messo a punto un piano di modulazione progressiva delle aree di intervento. Una volta conclusi i lavori, la Società ripristinerà il manto stradale asfaltando nuovamente i tratti interessati dal cantiere, tutti siti in aree urbane.

L’elenco completo delle strade interessate

Questo, infine è la lista completa delle vie interessate dai lavori di Terna a Palermo:

Via Luigi Manfredi

Via Francesco Paolo Perez

Via Bergamo

Via Oreto

Via Decollati

Corso dei Mille

Via Tiro a Segno

Via Archirafi

Via Lincoln

Via Foro Italico Umberto I

Via Cala

Via Francesco Crispi.