Il capogruppo Dario Chinnici annuncia novità. Domani conferenza stampa

Movimenti politici all’interno della maggioranza Roberto Lagalla. La lista civica del sindaco, ovvero Lavoriamo Per Palermo, ha annunciato nuovi ingressi all’interno del soggetto politico in cui rientrano, oltre al sindaco e ai suoi fedelissimi, anche alcuni tesserati al gruppo politico di Italia Viva. Novità che saranno annunciato domani mattina in una conferenza stampa convocata sul tema e fissata per le ore 10.

Ferrandelli e Canto vicini all’ingresso in maggioranza

A dare l’annuncio è stato il capogruppo di Lavoriamo Per Palermo Dario Chinnici, attraverso una nota che di certo non passerà inosservata fra gli alleati, usciti da poco dal rimpasto e alla prese con alcune spaccature in Consiglio Comunale, manifestatesi ad esempio sul famoso regolamento movida. Al momento, fra i moderati a sostegno del sindaco c’è massimo riserbo sui nomi che passeranno all’interno della maggioranza. Ma i rumors si sono già scatenati.

Fonti di Radio Palazzo danno infatti per certo l’ingresso di Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto in maggioranza. Per avere la conferma definitiva bisognerà aspettare ventiquattro ore. Ma quel che è certo è che, qualora il passaggio si concretizzasse, la componente moderata della maggioranza acquisirebbe maggiore spinta e vigore. Fatto che aprirebbe, logicamente, a futuri scenari multipli a disposizione del sindaco, il quale riacquisirebbe quella forza perduta in seguito ai cambi di casaccca di Salvo Alotta prima e Giovanna Rappa poi.

Che fra Roberto Lagalla e l’ex candidato sindaco di +Europa, oggi ad Azione, ci fossero stati dei contatti in precedenza non è di certo un mistero. E tante volte proprio lo stesso Ferrandelli è corso in soccorso del primo cittadino, definendosi consigliere di proposizione e non di opposizione. Da capire se, in caso di transito confermato, Ferrandelli e Canto abbandoneranno il gruppo di Carlo Calenda oppure se, come nel caso degli esponenti di Italia Viva, le due cose viaggeranno su due binari distinti e separati.