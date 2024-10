Cinque attività sono state sospese per lavoro nero e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Questo è il bilancio dell’attività di controllo che nell’ultimo fine settimana ha visto impegnati gli ispettori del lavoro Sicilia in provincia di Palermo. Le verifiche sono scattate in alcuni esercizi pubblici (pub e ristoranti) e in cantieri edilizi.

Sanzioni elevate nei ristoranti

Sanzioni per 18 mila euro sono state elevate in due ristoranti dove è stata sospesa l’attività per diverse violazioni e per avere trovato uno dei due lavoratori in servizio in nero.

Irregolarità nei pub

Anche in un pub sono stati trovati 4 lavoratori in servizio tutti senza contratto. In questo caso oltre alla sospensione dell’attività anche multe per 20 mila euro. In un altro pub su cinque lavoratori due erano in nero.

Sospensione attività nel settore edile

Nel settore dell’edilizia su 9 cantieri uno è stato sospeso perché sul posto di lavoro sono stati trovati due lavoratori in nero sui due occupati. Sono state elevate sanzioni per 5 mila euro.

Violazioni sulla sicurezza nei cantieri

Violazioni in materia di salute e sicurezza sono state riscontrate in tutti e 9 i cantieri sottoposti a verifica.

Mancanze riscontrate nei cantieri

Tra le violazioni più ricorrenti, il mancato coordinamento e controllo della sicurezza del cantiere, la mancata adozione di provvedimenti precauzionali legati alla presenza di amianto, la mancanza di estintori, l’assenza di parapetti, la presenza di cavi elettrici non protetti, la mancata nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, la mancata visita medica, il deficit di persone nella squadra dei ponteggiatori addetti al montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico fisso (nella fattispecie, c’erano solo due addetti, laddove la squadra deve necessariamente essere composta da almeno tre addetti, di cui uno avente funzione di preposto).

Like this: Like Loading...