I dettagli su come partecipare

Con l’avvicinarsi della bella stagione, la Sicilia con le sue bellezze naturali, la cultura millenaria e le sue tradizioni affascinanti, si veste a festa e le strutture turistiche ne approfittano per accogliere i turisti, potenziando il proprio personale.

Anche il Gruppo Domina, prestigioso marchio internazionale, che gestisce resort in Italia e in tutto il mondo, è alla ricerca di brillanti neolaureati e diplomati da avviare alla professione della consulenza e della vendita.

Il Gruppo Domina è da anni un punto di riferimento nel settore turistico mondiale, grazie alla sua consolidata esperienza e alla qualità dei suoi servizi, con strutture ricettive di alto livello, capaci di regalare ai turisti un’esperienza indimenticabile.

Tra queste ricordiamo il “Domina Coral Bay” a Sharm el Sheikh, in Egitto, il “Residence Borgo degli Ulivi” vicino al Lago di Garda e il “Domina Zagarella Sicily” a Santa Flavia, in provincia di Palermo, ribattezzato la perla del Mar Tirreno, che ospita spesso personaggi famosi.

Scopriamo quali sono al momento le figure ricercate.

Domina Group: le posizioni aperte

Il Gruppo Domina è attualmente alla ricerca di “Sales Consultant” per la stagione estiva, che si occuperanno dell’acquisizione di nuovi clienti, delle trattative commerciali e di tutto il processo di vendita, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’azienda.

Le figure selezionate saranno inserite in due specifiche strutture del Gruppo, in Sicilia presso il “Domina Zagarella Sicily” di Santa Flavia e in Egitto presso il “Domina Coral Bay” di Sharm el-Sheikh.

I requisiti e come candidarsi

Per lavorare con il Gruppo Domina, sono richieste alcune qualità fondamentali, come spirito d’iniziativa, autonomia organizzativa, precisione, tenacia, disponibilità, affidabilità, eccellenti capacità comunicative, attitudine al lavoro di squadra e una buona conoscenza della lingua inglese.

Inoltre, è necessaria una disponibilità a trasferirsi all’estero o in una località diversa dalla propria residenza per almeno 3-4 settimane consecutive.

Gli interessati a lavorare nel mondo dell’ospitalità di lusso potranno candidarsi, inviando il proprio curriculum vitae con foto all’indirizzo selezione@domina.it o registrarsi sul sito ufficiale https://www.domina.it/careers/ e cominciare da subito un’avventura professionale di successo.

Perché entrare a far parte del Gruppo Domina

Lavorare per il Gruppo Domina significa inserirsi all’interno di un’azienda orientata al futuro, composta da persone curiose e preparate, che offrono un percorso di crescita strutturato e continuo.

Prima di entrare nella squadra, la società offre un training intensivo di tre settimane e un costante supporto da parte di un coach, che seguirà lo sviluppo personale e professionale dei candidati.

Alla fine del periodo formativo, i candidati idonei verranno assunti a tempo pieno con uno stipendio mensile e bonus basati sulle prestazioni.

Inoltre, è previsto per i neoassunti vitto e alloggio e l’attivazione di un’assicurazione sanitaria.

La reputazione del Gruppo Domina è cresciuta nel tempo proprio grazie all’eccellenza dei suoi servizi e alla competenza del suo team, composto da professionisti appassionati e qualificati, pronti a offrire un servizio personalizzato e di qualità.

La società è, inoltre, impegnata nella tutela dell’ambiente e nella sostenibilità e promuove costantemente una cultura del rispetto per la natura e le risorse locali.