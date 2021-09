RANDAZZO: "REGIONE CANCELLA FINANZIAMENTO SUL CIMITERO DI CIACULLI"

“In queste settimane è stato più volte scritto che le bare esplodono o scoppiano. Piuttosto subiscono un fenomeno termico“. L’assessore ai Servizi Cimiteriali Antonino Sala ha fornito una precisazione in merito ad alcuni articoli giornalistici aventi ad oggetto l’emergenza al cimitero dei Rotoli.

Il riferimento è ai fatti di cronaca avvenuti nel camposanto di lungomare Cristoforo Colombo dove, in seguito all’ondata di calore registrata nel capoluogo siciliano, alcune bare hanno registrato una perdita di percolato. Fenomeno che ha reso necessaria una sanificazione d’emergenza a Sala Bonanno, prontamente eseguita dagli operatori della struttura. Uno scenario infernale, quello del camposanto palermitano, la cui emergenza è arrivata ad avere una cassa di risonanza nazionale.

La nota dell’assessore Sala

L’esponente della Giunta Orlando spiega nello specifico cosa è avvenuto al camposanto dei Rotoli. “In queste settimane è stato più volte scritto che le bare esplodono o scoppiano. Piuttosto subiscono un fenomeno termico causato dalle alte temperature che provocano nello zinco, contenuto all’interno delle casse, una dilatazione termica. Si fa presente che i luoghi dove è avvenuto il percolamento, in particolar modo Sala Bonanno, sono stati bonificati.

“Infine le bare che hanno subito percolamenti (circa una quindicina) sono state sarcofagate – evidenzia Sala -. Quindi non potranno rilasciare liquidi dagli interstizi. Alcune di queste casse devono ancora essere saldate e alla saldatura si provvederà a partire da lunedì quando arriveranno le barre di stagno“.

Randazzo (M5S): “Giunta Musumeci cancella fondi per cimitero a Ciaculli”

In attesa che il cronoprogramma, messo in campo dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dia i suoi frutti, la risoluzione dell’emergenza registra un ulteriore battuta d’arresto. Ciò con particolare riguarda alla costruzione del nuovo cimitero di Ciaculli, sul quale annuncia pessima notizie il consigliere del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo.

“Ho appreso con estremo stupore che la Giunta Musumeci ha cancellato il finanziamento di 15 milioni di euro per la costruzione del nuovo Cimitero a Ciaculli. Progetto che era stato annunciato in pompa magna dalla Lega qualche settimana fa. La verità è che un finanziamento di 15 milioni già esiste da mesi tramite altre risorse, quelle nazionali. Quella della Lega era solo propaganda – attacca Randazzo -. Esorto vivamente il Sindaco di Palermo a provvedere quanto prima a definire l’iter progettuale per realizzare il nuovo cimitero. Un passo essenziale per la nostra città. Ciò per mettere fine a questa vergognosa crisi cimiteriale con quasi 1000 bare in attesa”.