Presentato il libro di Vito Lo Jacono

“Le crocerossine? Un esempio da valorizzare”, lo dichiara il presidente delle Regione Musumeci nel corso della presentazione del nuovo libro di Vito Lo Jacono che mette in luce i racconti di queste donne che hanno dedicato la propria vita per aiutare il prossimo.

“La Regione Siciliana ha il dovere di valorizzare e di trasmettere ai più giovani l’esempio di chi ha saputo darlo. E le crocerossine sono il simbolo di questo esempio – ha detto Musumeci – : migliaia di persone sulle macerie, nelle retrovie, nelle trincee, negli ospedali di campo che si donano senza sapere a chi, ma essendo ben consapevoli del perché lo fanno. Senza alcuna contropartita, evitando sempre il clamore della vetrina e senza avere mai il titolo di un giornale. Questa è la magia che da 100 anni fa di questo Corpo una specialità”.

Il governatore Nello Musumeci ha preso parte alla presentazione del libro “Crocerossine in Sicilia. Breve ricerca storica” che si è tenuta nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans alla presenza dell’autore, Vito Lo Jacono, e del docente di Filosofia politica dell’Università di Palermo Manlio Corselli. Edito da Spazio cultura edizioni, il volume racconta le storie delle crocerossine nell’Isola testimoniate anche da numerose illustrazioni.

“Un libro – ha aggiunto Musumeci – si scrive perchè resti testimonianza, per far conoscere qualcosa o qualcuno agli altri. E questa pubblicazione colma un vuoto, una lacuna, perchè nessuno aveva mai soffermato la propria attenzione su questi “angeli caduti dal cielo”. Nel Novecento, durante calamità e conflitti, le crocerossine sono sempre state in prima linea e mai come in questo momento, in questa stagione, sono protagoniste in tutte le parti del mondo, nel Bacimo euro-afro-asiatico. Con la loro uniforme sempre curata, con il loro abbigliamento mai fuori posto e senza nemmeno un briciolo di sciatteria. Un esempio da valorizzare”.