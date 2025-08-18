Da tempo hanno presentato denunce sulle condizioni del ponte San Giuliano sulla statale 116. Il traffico è stato chiuso da sabato. Ci sono comuni isolati. Un tratto del ponte San Giuliano a Randazzo è rimasto danneggiato dopo il violento temporale del pomeriggio di domenica 17 agosto. Sui social i custodi del territorio hanno fatto le loro denunce dove è possibile vedere chiaramente il parapetto del ponte crollato e i danni provocati dall’acqua.

Sul ponte sono intervenuti gli uomini della forestale di Randazzo, che hanno chiuso immediatamente l’arteria al traffico per mettere in sicurezza automobilisti e pedoni. Presenti anche carabinieri e protezione civile comunale, che hanno coordinato le operazioni.

Il ponte, importante collegamento tra Randazzo, Santa Domenica di Vittoria e la Statale 116 verso Floresta e la provincia di Messina, resterà temporaneamente inaccessibile fino a ulteriori verifiche.