Al Re Mida di piazza Campolo, appuntamento l'1 e il 2 ottobre

Storie al femminile di tre donne che si raccontano e che raccontano la propria vita. Storie quotidiane che però hanno tante sfumature e che diventano uniche sono protagoniste di Le Donne dicono…

Lo spettacolo di prosa e musica ideato dall’attrice palermitana Rosalba Bologna su testi di Anna Mauro e Valeria Martorelli andrà in scena al Re Mida in via Filippo Angeletti 32 a piazza Campolo a Palermo sabato 1 ottobre alle 21 ed in replica domenica 2 ottobre alle 18.

Le Donne dicono…, un cast tutto al femminile

In scena si alterneranno tre artiste, Rosalba Bologna, Giovanna Carrozza e Patri Franco che racconteranno spaccati al femminile di tre donne lontane ma al tempo stesso vicine. Tutte unite dalla straordinaria capacità di sopportazione del dolore, grande umiltà, coraggio e generosità. Donne dotate di una consapevole forza, tutta al femminile.

Lo spettacolo sarà ingentilito da brani musicali cantati da Alessandra Ponente accompagnata alla chitarra da Gisa Messina ed alla fisarmonica da Virginia Maiorana. La regia, invece, è affidata a Rosalba Bologna e a Giovanna Carrozza, costumi di Domenico Scarano.

Bologna, “Raccontiamo il coraggio quotidiano delle donne”

Rosalba Bologna, attrice teatrale e cinematografica (tra gli ultimi film in cui ha lavorato troviamo Le sorelle Macaluso di Emma Dante, ndr), ideatrice nonché regista – coadiuvata da Giovanna Carrozza – di Le Donne dicono… parla dello spettacolo.

“Questo progetto di spettacolo tutto al femminile è rimasto nel cassetto per lungo tempo – spiega – ed è stato ripescato quanto il teatro è tornato finalmente nella nostra quotidianità. Racconta di donne, storie vere o possibili, drammatiche e ironiche, donne che raccontano di coraggio quotidiano, di lotta per la propria indipendenza e dignità. E questo raccontare ho voluto esprimerlo anche attraverso la musica e il canto. In questo spettacolo avrò l’onore di accompagnarmi a straordinarie artiste che, hanno avuto il piacere di condividere con me la voglia di raccontare”.

Informazioni biglietti

È possibile acquistare i biglietti al botteghino al teatro Re Mida di via Filippo Angeletti 32 telefonando al numero 0917467677.