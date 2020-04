Verrà pubblicata oggi 15 aprile

L’isolamento pesa ai bambini più di quanto non pesi agli adulti. Non vedere i compagni di scuola, gli amici, gli insegnanti, è sicuramente un duro colpo. In questi casi, la lettura può dare loro serenità, ricreare una compagnia e allenare la mente all’immaginazione che, si sa, non conosce confini.

Nell’ambito del progetto “Le fiabe di Villa Trabia”, attivo da tempo come luogo di incontro fisico e temporaneamente trasformato in virtuale, ogni settimana viene scelta una fiaba da pubblicare sui social. Oggi sarà pubblicata oggi sul sito Librarsi della Biblioteca comunale e sul canale youtube del Comune di Palermo la video lettura della fiaba “Cantastorie” di Emanuele Luzzati nell’ambito del progetto “Le fiabe da Villa Trabia”.

La fiaba interpretata da Sara Cappello, cantautrice e studiosa di musica dialettale siciliana e con la introduzione di Eliana Calandra, dirigente del sistema bibliotecario cittadino, “lancia un messaggio positivo, ovvero quello di riuscire a superare le difficoltà della vita che sembrano insormontabili così come fa il re Solimano per riavere l’amore della fata Iranì”

Emanuele Luzzati, noto scenografo, scrittore e illustratore. è anche autore delle illustrazioni che accompagnano il racconto, scritto in parte in versi e in parte in prosa, alla maniera dei cantastorie

