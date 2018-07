le informazioni per muoversi in città

La Polizia Municipale informa che sabato 7 e domenica 8 luglio p.v. in occasione della esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) al Foro Umberto I° (Foro Italico) ed in previsione di una elevata partecipazione di spettatori stimata in 50.000 persone, entreranno in vigore alcune modifiche e limitazioni alla circolazione della zona, contemplate nella Ordinanza 920/18.

Dalle ore 7 di sabato 7 luglio alle 19 di domenica 8 luglio, vigeranno i divieti di sosta con rimozione coatta nelle vie e piazze adiacenti l’area di esibizione, da piazza Capitaneria di Porto a piazza Sant’Erasmo.

Domenica 8 luglio dalle ore 12 chiusura al transito veicolare del Foro Umberto I° e delle vie in direzione mare: da piazza XIII Vittime transito inibito in direzione di Foro Umberto I°; i veicoli provenienti da via Cavour svolteranno a sinistra per via Francesco Crispi; da via Cala all’altezza di via S. Sebastiano (riapertura temporanea del varco tra le due carreggiate con rimozione temporanea dei dissuasori) si potrà proseguire solo in direzione di via Vittorio Emanuele e Piazza Marina (si ricorda che è in vigore la chiusura del Cassaro basso); via Lincoln chiusa da corso dei Mille in direzione mare; i veicoli provenienti da via Archirafi svolteranno a sinistra per via Lincoln in direzione della stazione centrale; da via Messina Marine il transito veicolare sarà deviato per via S. Cappello

L’area sarà transennata a partire da via Vittorio Emanuele, dalla semicarreggiata valle di piazza Marina in direzione mare e sarà totale sotto piazza Santo Spirito, a valle di piazza della Kalsa e della Porta dei Greci.

I pullman dei partecipanti, sosteranno nelle seguenti aree:

– via Adorno/viale dei Picciotti

– parcheggio Basile

– parcheggio Nina Siciliana

– parcheggio John Lennon.

Pattuglie della Polizia Municipale presiederanno l’area interessata alla manifestazione, 50 tra agenti e ufficiali del Corpo assicureranno la necessaria assistenza agli utenti, consigliando eventuali percorsi alternativi.-

