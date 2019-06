Tanti i temi affrontati in incontri e workshop

Oltre 400 imprese, mille visitatori attesi, 600 B2B già programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese. Sono i numeri di Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network. L’appuntamento martedì 25 dalle 9.30 alle 19.30 alle Terrazze di Mondello per una manifestazione organizzata in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi.

Connext Sicilia è un incontro di imprese, grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, che si mettono insieme per conoscersi, fare affari oppure accordi di collaborazione, gettare le basi per nuove opportunità di sviluppo.

Il sito sarà suddiviso in tre macro aree. La prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende iscritte hanno un desk per esporre prodotti, servizi o materiali informativi. La seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra. Sono 600 quelli già programmati tra le aziende presenti sul marketplace. E, a prescindere dagli appuntamenti in calendario martedì prossimo, le aziende resteranno sul marketplace online di Confindustria fino alla fine dell’anno. Sarà uno spazio virtuale di incontro che darà alle imprese la possibilità di fare network anche nei mesi successivi, in vista di Connext 2020.

Una terza area è quella destinata agli approfondimenti, in cui si susseguiranno workshop sui principali temi di interesse delle imprese. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è il tema al centro del seminario de L’Imprenditore in occasione del quale saranno presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in Europa. Saranno presenti anche il segretario generale di Business Med, Jihen Boutiba Mrad, per parlare di Mediterraneo, i vertici di 4.Manager e CDI Manager per le virtuose sinergie tra imprese e manager. Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia.