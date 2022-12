LA MOSTRA

L’artista che riesce a svincolare la pittura dalla tela. Ecco, così, che nascono le introiezioni di Samuele Ventanni nel dialogo con il luogo circostante.

È proprio questo il punto di riflessione della mostra Relazione Spazio, che si inaugura, a Palermo, presso la galleria Artètika, in via Giorgio Castriota, 15. Appuntamento il 10 dicembre alle ore 18.00. Ad introdurre al pubblico l’artista, presente in occasione dell’opening, saranno Cosimo Bruno, esperto d’arte, e Massimo Sgroi, antiquario e appassionato d’arte e cultura.

La mostra è visitabile dal 12 al 28 dicembre 2022, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, e dalle 16:30 alle 19:30. L’evento è ideato e realizzato in collaborazione con Ags_studio, Gaetano Bruno e Gigliola Beniamino Magistrelli. Le opere in esposizione sono circa 20 da 10×10 cm a 100×100 (1 MT x 1 MT).

La mostra

Samuele Ventanni è l’artista che riesce a dare oggettivazione alla pittura, svincolandola dalla tirannia della tela. Viene, così, data vita a strutture plastiche, composte a partire da volumi geometrici, che rientrano, a pieno titolo, in quella che può essere definita come “l’arte del reale”.

Ventanni inizia a strutturare le sue opere riassumendo, nel corso degli anni, la lezione dei “maestri” per dare forma al proprio linguaggio. Di conseguenza, il quadro, inteso come superficie unica di linee rette, lascia posto a molteplici forme curvilinee che si compongono a partire da un centro, un punto.

Biografia di Samuele Ventanni

Samuele Ventanni nasce ad Umbertide, in provincia di Perugia, il 4 giugno del 1986, figlio d’arte, frequenta dal 2001 l’Istituto d’Arte di Gubbio nel settore di Architettura. Nonostante la giovane età ha già maturato significative esperienze in Italia e all’estero: nel 2007 ha esposto nella collettiva Contemporanea, Arte Italiana tra forma e colore, allestita nel Palazzo Palffy di Bratislava.

Nel 2013 e 2014 espone insieme al Padre alla Rocca di Umbertide Centro per l’Arte Contemporanea con la mostra Ventanni. Noi, Il sogno nel Sogno, ricevendo numerosissimi consensi, tanto da riproporre la mostra anche nelle prestigiose sale del CERP- centro espositivo Rocca Paolina di Perugia.

Dal 1 Giugno 2021 al 31 Luglio 2021 espone nella Galleria Depardieu (Nizza) in un’importante collettiva dal titolo Le strutture visive di oggi con Alberto Biasi, Sandi Renko e Claudio Rotta Loria. Dal 16 Dicembre 2021 al 2 Febbraio 2022 espone nella galleria d’arte Firetti Contemporary di Dubai UAE in Ventanni for Vespa.

La galleria Artètika

L’esperienza nel mondo dell’arte di Gigliola Beniamino, fondatrice di Artètika nasce a Milano, nel 1971, con la piccola galleria Reef, nel cuore della città. Quindi le esperienze a Caracas, all’Argentario e poi, a Palermo, in via XX Settembre. Tante le mostre, in galleria e nei musei, e le fiere da Bologna a Ginevra a Miami. Dopo 50 anni, la ripartenza è affidata, dal 2022, alla figlia e allieva Esmeralda Magistrelli.