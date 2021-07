Le Luminarie – Arti in Festival a Carini

19/07/2021

Il festival delle Arti “Le Luminarie” si svolgerà a partire dal 21 luglio al 5 settembre sempre presso l’Anfiteatro di Villa Belvedere, location suggestiva che si affaccia sul golfo di Carini. La rassegna di arti, organizzata dall’Associazione Hakuna Matata Onlus, l’Associazione Jonathan Livingston ONG, l’Associazione SolArte, il G.R.E. Sicilia Palermo Ovest in partnership con Il Capitolo dei Frati Franceascani del Centro S. Massimiliano Kolbe di Carini, è l’evento che racchiude in sè MUSICA, TEATRO, CINEMA e tanta voglia di stare insieme e divertirsi. Le Associazioni da tempo sono impegnate nella promozione, rivalutazione del contesto territoriale in cui operano, portando avanti un impegno concreto nel settore sociale, culturale e ambientale. Di seguito il palinsesto completo (a meno di future modifiche): MESE DI LUGLIO Mercoledì 21: Teatro Massimo – “Youth Orchestra”, direttore O.M. Wellber Giovedì 22: Rassegna Cinematografica – Il richiamo della foresta Sabato 24: Sergio Vespertino in “Fiato madre” Giovedì 29: Rassegna Cinematografica – Il richiamo della foresta Venerdì 30: Teatro S. Eugenio – “Gli innamorati/Il gioco dell’amore e del caso” con Mario Pupella MESE DI AGOSTO Giovedì 5: Rassegna Cinematografica – Aladdin – Il Film Venerdì 6: Sergio Vespertino in “Novecento” Sabato 7: Toti e Totino in “Eccoci qua” Domenica 8: I Respinti in “Respinti da una vita” Giovedì 12: Rassegna Cinematografica – Il Ritorno di Mary Poppins Martedì 17: Ernesto Maria Ponte in “Amori e Guardati” Giovedì 19: Rassegna Cinematografica – Jo Jo Rabbit Sabato 21: Lorenzo Balducci in “Allegro non troppo 2021” Domenica 22: Pandolfo e Manera in “I due compari” Giovedì 26: Rassegna Cinematografica – Dumbo di Tim Barton Venerdì 27: Teatro S. Eugenio – Parenti Costretti Sabato 28: Teatro S. Eugenio – I Malavoglia con Mario Pupella Domenica 29: I 4 gusti in “Facciamo Curtigghiu” MESE DI SETTEMBRE Giovedì 2: Rassegna Cinematografica – L’isola dei cani Sabato 4: Ricomincio da tre in “Ricomincio da tre” Domenica 5: Rassegna Cinematografica – Capitan Marvel Scarica il programma o visita il sito dell’evento.

