La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 27 maggio, alle 21, all’oratorio di Santa Cita con “Quando Bach incontra Sollima”, protagonisti della serata saranno la violinista Elisa Citterio e il clavicembalista Stefano Demicheli, interpreti tra i più autorevoli nel panorama internazionale della musica antica. Elisa Citterio, apprezzata per l’eleganza interpretativa e la profondità della ricerca stilistica, si esibisce regolarmente nelle più importanti sale da concerto europee ed è riconosciuta come una delle figure di riferimento nell’esecuzione storicamente informata. Stefano Demicheli, clavicembalista, organista e direttore d’orchestra, affianca un’intensa attività concertistica una costante ricerca musicologica, distinguendosi per la raffinatezza interpretativa e la versatilità artistica.

I due musicisti saranno protagonisti di un percorso sonoro che intreccia le celebri sonate per violino e clavicembalo di Johann Sebastian Bach con i nuovi Sei Interludi per violino e clavicembalo composti nel 2025 da Giovanni Sollima e dedicati proprio a Citterio e Demicheli.





Compositore e violoncellista tra i più originali e innovativi della scena contemporanea internazionale, Giovanni Sollima ha costruito un linguaggio musicale capace di unire tradizione colta, energia mediterranea e sperimentazione contemporanea. Le sue opere sono eseguite nei principali festival e teatri del mondo e si distinguono per la straordinaria forza comunicativa e la libertà espressiva. Il progetto, destinato a una pubblicazione discografica nel 2027, nasce dalla complicità artistica tra Citterio, Demicheli e Sollima e propone un confronto diretto tra la rigorosa architettura bachiana e la vitalità della scrittura contemporanea. Non una semplice alternanza di repertori, ma un flusso continuo di rimandi, contrasti e risonanze che trasforma il concerto in una vera esperienza narrativa.





Particolarmente significativo sarà l’ascolto, in prima rappresentazione assoluta, degli Interludi di Sollima, inseriti tra le Sonate BWV 1016, 1017 e 1019 di Bach. Le nuove composizioni dialogano con il linguaggio del compositore tedesco senza imitarlo, aprendo invece uno spazio creativo in cui antico e moderno convivono in una tensione fertile e sorprendente. Con Cortocircuito, la tradizione musicale si rivela materia viva, capace di generare nuove visioni e nuovi significati. Il progetto incarna così una precisa idea culturale: fare del repertorio storico non un monumento immobile, ma un territorio aperto alla creazione contemporanea.





Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Elisa Citterio e Stefano Demicheli

Prezzo: 0.00

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