Le liste pubblicate sul sito del Movimento

Scarpinato e Floridia guidano i candidati del Movimento 5 Stelle in Sicilia in vista delle elezioni politiche. Tanti gli attivisti grillini delusi tra cui Steni Di Piazza e Varrica. Conte sarà capolista alla Camera. E’ questo l’esito delle Parlamentarie a cui ha partecipato il popolo di Beppe Grillo.

I risultati in Sicilia

Sull’isola Giuseppe Conte capolista alla Camera, mentre l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato e l’attuale sottosegretaria e candidata alle primarie giallorosse Barbara Floridia al Senato. Molte sorprese dalle parlamentarie anche per l’alternanza di genere.

Il Collegio Sicilia 1

Nel collegio Sicilia 1 per la Camera Valentina D’Orso in seconda posizione, dietro il deputato Davide Aiello. Fuori il deputato palermitano Adriano Varrica, primo dei candidati supplenti. Un altro deputato uscente, Aldo Penna, ben lontano dai primi quattro posti.

Il Collegio Sicilia 2

Alla Camera Sicilia 2 capolista è l’ex sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina. Dietro a Scarpinato, al Senato nel collegio Sicilia 1 l’attuale deputata regionale Ketty Damante e l’uscente Pietro Lorefice, nonostante abbia ottenuto il record assoluto di voti (1.173).

Chi resta fuori

Rimane fuori Steni Di Piazza, penalizzato dalla candidatura di Scarpinato e dalla regola dell’alternanza uomo-donna: per lui 1.171 voti alle parlamentarie. Nel collegio Sicilia 2, alle spalle di Barbara Floridia, il senatore di Scicli Giuseppe Pisani.

Gli altri risultati

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul web le liste dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato per le elezioni del 25 settembre. Il leader Giuseppe Conte si candida a Montecitorio come capolista in quattro regioni e cinque collegi: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio).

Capilista anche le 15 persone inserite da Conte nel suo listino, approvato in blocco dagli iscritti con il 90% dei consensi. Ne fanno parte:

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino , candidata alla Camera che sarà capolista in tutti e quattro i collegi del Piemonte.

, candidata alla Camera che sarà capolista in tutti e quattro i collegi del Piemonte. L’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho che è capolista nei plurinominali Calabria 01 ed Emilia Romagna 03 per la Camera.

che è capolista nei plurinominali Calabria 01 ed Emilia Romagna 03 per la Camera. La capogruppo a Palazzo Madama Mariolina Castellone nel collegio Campania 01 per il Senato.

nel collegio Campania 01 per il Senato. Il notaio Alfonso Colucci corre per la Camera ed è capolista nel collegio Lazio 1 – 02.

corre per la Camera ed è capolista nel collegio Lazio 1 – 02. L’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa è nel listino plurinominale nel collegio Campania 1 – 02 per Montecitorio.

è nel listino plurinominale nel collegio Campania 1 – 02 per Montecitorio. Il docente universitario Livio De Santoli , candidato alla Camera, è capolista nel collegio Lazio 1 – 01.

, candidato alla Camera, è capolista nel collegio Lazio 1 – 01. La senatrice Barbara Floridia è ricandidata a Palazzo Madama nel collegio Sicilia 02.

è ricandidata a Palazzo Madama nel collegio Sicilia 02. Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S, è capolista nel collegio Campania 2 – 02.

Il senatore uscente Ettore Licheri corre per il Senato come capolista in Sardegna, Piemonte e Toscana.

corre per il Senato come capolista in Sardegna, Piemonte e Toscana. Il ministro uscente per l’Agricoltura Stefano Patuanelli è candidato per il Senato in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania.

è candidato per il Senato in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Il vicepresidente M5S e deputato Riccardo Ricciard i pp capolista per la Camera nei collegi Toscana 01 e 02.

i pp capolista per la Camera nei collegi Toscana 01 e 02. Il magistrato Roberto Scarpinato è candidato al Senato nei collegi Calabria 01 e Sicilia 01.

è candidato al Senato nei collegi Calabria 01 e Sicilia 01. Francesco Silvestri , capogruppo uscente alla Camera, guida la lista M5S nel plurinominale Lazio 1 – 03 per Montecitorio.

, capogruppo uscente alla Camera, guida la lista M5S nel plurinominale Lazio 1 – 03 per Montecitorio. La vicepresidente 5 Stelle e viceministra al Mise Alessandra Todde è capolista in Lombardia 2 – 01 e Sardegna – 01 per la Camera.

è capolista in Lombardia 2 – 01 e Sardegna – 01 per la Camera. Mario Turco, altro vicepresidente M5S, è capolista in Puglia e Basilicata.

Tutte le liste qui.