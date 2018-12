Postato su facebook

Sette donne, un’imprenditrice, un’archeologa, la presidente nazionale di Arcidonna, una giornalista, un architetto, una ex dirigente scolastica e una donna in pensione lanciano sui social un video appello in favore di Davide Faraone, candidato per la segreteria regionale del Pd alle Primarie del Pd Sicilia, che si terranno domenica 16 dicembre. Promotrici dell’appello e protagoniste nel video sono Natalia Re, Valeria Ajovalasit, Luisa La Colla, Giulia Noera, Caterina Greco, Benita Licata e Maria Pia Azzolina.

“I diritti e le libertà delle donne sono prioritarie per cambiare la Sicilia e il Pd. Indietro non si torna”, dice Valeria Ajovalasit, presidente nazionale di Arcidonna e Benita Licata, ex dirigente scolastico, sottolinea:

“La Sicilia sia terra di accoglienza e di integrazione. I Siciliani non dimentichino la loro storia, tutti diversi ma tutti uguali”. “La Sicilia deve diventare una terra di riscatto, non possiamo abbassare la guardia contro chi vuole che resti sempre tutto uguale”, aggiunge la giornalista Giulia Noera e Maria Pia Azzolina continua: “Affinché i fondi per l’autosufficienza siano un diritto e non una carità”. L’archeologa Caterina Greco punta sulla bellezza della Sicilia: “Patrimonio culturale, paesaggio, bellezza sono i pilastri dello sviluppo possibile in Sicilia. Dobbiamo solo crederci”, Luisa La Colla, architetto, dice: “Vogliamo essere una nuova generazione politica, ricca di ideali, colti e competenti che prendano in mano il Pd e lo traghettino verso un futuro e verso nuovi orizzonti” e infine l’imprenditrice Natalia Re conclude: “Affinché il lavoro sia dignità e la dignità non valga un assegno di mantenimento. La rivoluzione è un sogno bellissimo”.