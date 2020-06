Ci sono molti buoni motivi per abbronzarsi d’estate: il sole non dà solamente un aspetto più sano e bello alla nostra pelle, ma aumenta anche i livelli di serotonina e stimola la produzione di vitamina D. Prendere il sole all’aperto non è però esente da rischi, anche quando si indossa la protezione solare. Per evitare l’invecchiamento precoce e il cancro della pelle, è importante conoscere le regole per abbronzarsi in sicurezza. Vediamole insieme.

Scegliete la protezione giusta

L’ideale sarebbe applicarla prima di uscire, e comunque entro venti minuti da quando ci si espone ai raggi solari. Scegliete una protezione SPF 30, meglio se resistente all’acqua. Non usate mai il solo olio abbronzante; questo infatti non proteggerà la pelle in alcun modo. Un indice di protezione 30 è abbastanza forte da bloccare i raggi UVA e UVB, ma allo stesso tempo vi permetterà di abbronzarvi.

Non esponetevi al sole più di 2-3 ore al giorno

Anche se passate al mare solamente una settimana, esporvi al sole per tutto il giorno non vi aiuterà ad abbronzarvi più in fretta. Questo succede perché ognuno di noi ha una soglia oltre la quale la melanina (il pigmento responsabile dell’abbronzatura) non viene più prodotta in una determinata giornata. Solitamente questa soglia è di 2-3 ore; trascorso questo periodo di tempo, la pelle non diventerà più scura, anche se restate sotto il sole tutto il giorno.

Mangiate cibi ricchi di betacarotene

Alimenti come carote, albicocche, melone, anguria sono ricche di betacarotene e stimolano la produzione della melanina. Una giusta alimentazione vi aiuterà ad abbronzarvi più in fretta e in maniera sicura, limitando il rischio di scottature.

Mai al sole durante le ore più calde

L’orario durante cui ci si espone al sole va scelto con saggezza. Tra mezzogiorno e le 15 i raggi UV sono più intensi e questo è proprio il momento da evitare, perché aumenta il rischio di cancro alla pelle. Se passate al mare l’intera giornata, munitevi di ombrellone o di una pratica tenda mare. Quest’ultima non solo vi riparerà dai caldi raggi solari e proteggerà la vostra pelle, ma vi offrirà rifugio anche in caso di vento.

Bevete molti liquidi

Bere è fondamentale per evitare la disidratazione quando ci si espone al sole. Evitate tè, caffè e bevande zuccherate, ma se proprio non potete farne a meno, sceglietele con pochi zuccheri. Idratatevi anche attraverso l’alimentazione: sì alla frutta; no categorico all’alcol – che si tratti di birra, cocktail o vino. Portate con voi acqua in quantità, e pensate anche la pelle, applicando creme idratanti dopo ogni esposizione al sole.

Utilizzate gli accessori giusti

Tra le parti del corpo più delicate vi sono certamente il viso e la testa. Portate sempre con voi un cappello, che eviterà eventuali malori dovuti al caldo eccessivo. Questo accessorio è indispensabile soprattutto per i bambini, che dovrebbero indossarlo per tutto il tempo che passano al sole.

È importante proteggere anche gli occhi dai raggi ultravioletti: scegliete un paio di occhiali da sole certificati e di qualità. I migliori sono quelli che assorbono tra il 99% e il 100% dei raggi UV. Cercate il bollino “UV400” quando acquistate un nuovo paio: questo garantisce infatti il blocco totale e la migliore protezione per gli occhi.