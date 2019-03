Martedì i funerali

Sono tornati allo Zen 2 in via Agesia di Siracusa le salme di Antonino e Giacomo Lupo, rispettivamente di 53 anni e 19 anni, padre e figlio uccisi giovedì sera dai colpi di pistola esplosi da Giovanni Colombo, 26 anni, finito in carcere per il duplice omicidio.

Le bare contenenti i corpi dei Lupo sono arrivate nel pomeriggio allo Zen e sono state accolte da parenti e amici tra lacrime, applausi e grida di dolore.

I funerali dovrebbero svolgersi martedì mattina.

Questa mattina è stata eseguita l’autopsia all’istituto di medicina legale del Policlinico.

Giovanni Colombo ha sparato dodici colpi, dei quali nove andati a segno. La pistola utilizzata una calibro nove è stata consegnata agli investigatori.

I proiettili hanno colpito più punti vitale e più volte, non lasciando di fatto scampo alle vittime. Quattro colpi hanno raggiunto il padre, di cui uno, fatale, al cuore, mentre Giacomo è morto per le ferite al torace e al collo.

Gli agenti della squadra mobile stanno proseguendo le indagini per stabilire il movente e accertare che Giovanni Colombo abbia agito da solo come ha detto al pm Ilaria De Somma che insieme all’aggiungo Ennio Petrigni coordina le indagini.