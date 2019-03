“Lutto nel mondo del pugilato siciliano e italiano. Ieri notte è venuto a mancare il giovane pugile 19enne, Giacomo Lupo, che ha indossato anche la canottiera delle Nazionali Azzurre Italia Boxing Team.

Il Presidente Lai, a nome e per conto del Pugilato Italiano, esprime le sue più vive condoglianze alla famiglia”.

E’ quanto scrive la federazione pugilistica italiana sulla morte di Giacomo Lupo ucciso ieri sera allo Zen in via Rocky Marciano da Giovanni Colombo che ha confessato l’omicidio.

Tantissimi i commenti degli amici che non si danno pace per la morte assurda del giovane promettente pugile palermitano assassinato ieri sera insieme al padre Antonino in via Rocky Marciano.

Amico mio mi sveglio e come ogni venerdì a quest’ora arrivava la tua chiamata (cocò vedi che stasera ti aspetto alla noche al cauntry se non vieni ti distruggo)❤️❤️ancora ricordo queste tue parole e ridevamo assieme Adesso il mio telefono non squillera più col tuo nome 😢😢😢 ma sono sicuro che mi verrai a trovare nei miei sogni ne sono sicurissimo perché ci tenevi da morire a me ❤️ bhe amico mio ti aspetto stanotte nei mei sogni a ridere e scherzare come facevamo sempre ❤️…

Hai Lasciato Un Vuoto Indimenticabile 😭

A Tutti Gli Amici Ci Mancherai Campione 💔

#Condoglianze #Alla #Famiglia #Lupo 😭

Gesù ti accoglierà tra le sue braccia amico mio…😭😭😭 Giacomo Lupo

L’addio che non riuscirò mai a dire!

Tutta la forza che avevo la trovavo nei tuoi occhi.. ti sei portato per sempre una parte di me.

Non sarà il cielo ad impedirmi di amarti smisuratamente come facevo quando eri qui!

Adesso sei la mia anima, la stella mia più luminosa che mi protegge sempre contro di tutto.. rimarrai per sempre mio fratello eterno💫

Buon viaggio hermano mio 🥊🥰

Adesso anche tu sei un’angelo amico mio..💔

Riposa in pace tra gli angeli più belli!! Sei e sarai sempre un’amico speciale per me💔😭

Sei una parte del cielo è una parte del mio cuore, per quel minimo che hai fatto per me senza nemmeno farmelo chiedere, sono orgoglioso di averti conosciuto! Sei tra i miei angeli ti voglio bene fratè!💙 Giacomo Lupo