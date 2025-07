Presso i giardini del Polo Culturale “Giovanni Verga” della ridente cittadina in provincia di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Venerdì 25 Luglio approda il “Solitudini Tour”. Il saggio scritto dall’Oblato Benedettino Danilo Mauro Castiglione, pubblicato per i tipi di San Paolo Edizioni.

Il volume di Castiglione, che sarà presentato dall’intellettuale Giovanni Coppola (coordinatore letterario della rassegna) indaga il paradosso della solitudine: dove in troppi affrontano malesseri e depressioni il docente brontese trapiantato a Bergamo, trova spiragli di opportunità. Il libro sta destando non poco interesse e anche qualche polemica per le posizioni radicali e ottimiste dell’autore, che ancora una volta vede crescere il proprio pubblico.

A seguire jazz d’alto livello diretto dal m.stro Antonio Petralia con Giorgia Crimi Ensemble. Il quartetto oltre dalla bravissima cantante è composto dallo stesso Petralia con Alberto Amato e Riccardo Bertolino Garcia.





L’evento del Battiati Jazz Festival rientra nel cartellone di Battiati Estate 2025, cui l’Assessore alla Cultura Fazio da due stagioni lavora per eccellere ancor di più in quello che già negli anni precedenti dell’Amministrazione Rubino è stato realizzato.

L’ingresso è gratuito e Sant’Agata Li Battiati si conferma città di cultura e accoglienza.









Luogo: Giardini del Polo Culturale “Giovanni Verga”, Via Dello Stadio, 19, SANT’AGATA LI BATTIATI, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:00

Artista: Danilo Mauro Castiglione

Prezzo: 0.00

