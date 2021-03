La Lega si riorganizza

Giuseppe Spata è vice coordinatore provinciale della Lega a Palermo

La scelta di Nino Minardo coordinatore regionale

Nuove nomine in casa Lega. Oggi il coordinatore regionale Nino Minardo ha virato su Giuseppe Spata per affidargli l’impegno di vice coordinatore provinciale del partito a Palermo. Più profili locali e di spessore culturale per il partito di Salvini in Sicilia.

Sarà il dottore Giuseppe Spata, già dirigente del Comune di Palermo ed esperto in diversi ambiti dell’amministrazione comunale, a ricoprire il prestigioso ruolo subentrando ad Annibale Chiriaco chiamato alcuni giorni fa alla guida del coordinamento regionale per la comunicazione istituzionale.

“I migliori auguri al dottore Spata arrivano anche dal segretario provinciale di Palermo Vincenzo Figuccia – “che sono certo – dice nella nota – svolgerà questo mandato partitico con grande zelo e passione”.

“Ringraziamo Annibale Chiriaco – conclude l’onorevole Nino Minardo – per la dedizione con la quale ha svolto l’impegno di vice segretario provinciale e auguriamo a Giuseppe Spata un buon lavoro, nella certezza che saprà onorare lodevolmente questa nuova missione dirigenziale”