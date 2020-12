L'annuncio di Salvini

La Lega di Metteo Salvini si rinnova e cambia otto responsabili regionali. In Sicilia Nino Minardo prende il posto di Stefano Candiani. Primo obiettivo di Minardo, come fa sapere in una nota dopo la sua nomina, è “continuare a fare crescere la Lega in Sicilia”. “Questa nomina mi inorgoglisce. Ringrazio il mio segretario nazionale, Matteo Salvini, per la fiducia che ha mostrato con la sua scelta e per questa grande responsabilità che mi affida, chiamandomi ad un incarico di enorme prestigio. E ringrazio di cuore, il senatore Stefano Candiani per tutto quello che ha fatto, fa e farà per la Sicilia e per come si è speso, da vero Siciliano, per la nostra Gente”. Queste le prime parole di Nino Minardo da responsabile del partito leghista in Sicilia.

“Nell’ottica di fare sempre di più e sempre meglio – ha detto ieri Matteo Salvini -, come annunciato da mesi è necessario un rinnovo degli incarichi: buon lavoro ai nuovi coordinatori. L’ambizione è avere un partito sempre più inclusivo e radicato, pronto per aiutare famiglie e imprese dopo un anno drammatico. Tutti i segretari uscenti, anche grazie all’esperienza maturata, saranno chiamati a svolgere altri importanti incarichi”.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni a Nino Minardo, nuovo coordinatore della Lega in Sicilia, felicitandomi per una scelta che premia un amico e un politico navigato. Sono certo che Nino saprà condurre in maniera oculata il suo partito nell’ambito di una forte coalizione di centrodestra, con le capacità organizzative che lo contraddistinguono”. Così, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Micciche’.

“La nomina di Nino Minardo alla guida della Lega in Sicilia segna l’apertura della fase due della vita del Carroccio in Sicilia ma anche di tutto il centrodestra siciliano”, lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato all’Ars e commissario provinciale del partito di Salvini a Palermo. Per Alessandro Anello, responsabile regionale enti locali per la Sicilia occidentale e coordinatore a Palermo, ” Il nuovo corso della Lega in Sicilia rinnova entusiasmo ed aspettative e deve essere uno stimolo a fare sempre meglio e di più nel solco del grande lavoro già svolto fino ad ora, da continuare a portare avanti con la massima responsabilità nei confronti dei tantissimi cittadini siciliani che giorno dopo giorno ci dimostrano sempre maggiore fiducia”.

Anche Roberto Di Mauro, vicepresidente vicario all’Ars per gli Autonomisti, si congratula Minardo per l’incarico di coordinatore regionale della Lega. “Conosco da tanti anni Nino, politico di razza, giovane e siciliano vero .Il suo spirito collaborativo e le sue capacità di sintesi politica sono una garanzia e le battaglie per difendere la Sicilia e i siciliani, dai nostri prodotti ittici, vinicoli e dell’agroalimentare, sono una delle tante priorità che ci vedranno a fianco”.