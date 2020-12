Le parole del leader della Lega su Instagram

Matteo Salvini ha lanciato una sfida al Governo Conte. In diretta su Instagram, infatti, il leader della Lega ha affermato: «Se il Governo deciderà di chiudere io mi autodenuncio, perché nessuno potrà impedirmi di portare una coperta ai senza tetto o pranzare con i meno fortunati alla vigilia di Natale, regalare un sorriso. Organizziamo Il cuore degli italiani in tutte le città italiane per dimostrare che non esiste un decreto che possa impedire a uomini e donne di aiutare altri uomini e donne».

Il leghista, poi, rivolgendosi a Conte, ha detto: «Si prenda le sue responsabilità per una volta. Prima organizzano la lotteria degli scontrini, poi dietro front alla faccia dei commercianti che hanno speso centinaia di euro per adattare i registratori di cassa. Pare che facciano 10 giorni di zona rossa, poi tre di zona arancione, poi si torna alla zona rossa, il 4 zona arancione e il 5 e il 6 di nuovo rossi. Siamo alla follia».

Salvini ha espresso lo stesso concetto durante il suo intervento di oggi al Senato: «Siccome a Natale, Santo Stefano e l’ultimo giorno dell’anno l’ho passato ad aiutare gli altri, a portare qualcosa agli ultimi, un piatto di pasta e una tazza di latte, io il 24-25 esco di casa e vado ad aiutare chi ha bisogno».