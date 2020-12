L'annuncio di Salvini

La Lega di Metteo Salvini si rinnova e cambia otto responsabili regionali. In Sicilia Nino Minardo prende il posto di Stefano Candiani. Primo obiettivo di Minardo, come fa sapere in una nota dopo la sua nomina, è “continuare a fare crescere la Lega in Sicilia”.

“Questa nomina mi inorgoglisce. Ringrazio il mio segretario nazionale, Matteo Salvini, per la fiducia che ha mostrato con la sua scelta e per questa grande responsabilità che mi affida, chiamandomi ad un incarico di enorme prestigio. E ringrazio di cuore, il senatore Stefano Candiani per tutto quello che ha fatto, fa e farà per la Sicilia e per come si è speso, da vero Siciliano, per la nostra Gente”. Queste le prime parole di Nino Minardo da responsabile del partito leghista in Sicilia.

“Il nostro sarà un lavoro di squadra a fianco dei militanti, dei dirigenti regionali, dei sindaci siciliani della Lega, di tutti i commissari provinciali del nostro partito nell’Isola, della rappresentanza parlamentare e di governo a Palermo, a Roma, a Bruxelles e del componente della segreteria nazionale della Lega Fabio Cantarella. Queste persone sono per me esempio di quell’impegno quotidiano, instancabile e continuo di chi oggi rappresenta la Lega in Sicilia”.

“Ringrazio tutti i responsabili regionali uscenti – aggiunge il capo delle Lega, Matteo Salvini -, che hanno contribuito alla crescita della Lega da Nord a Sud, con centinaia di nuove sedi aperte e più di 100mila tesserati in tutta Italia. Numeri mai raggiunti prima. Nell’ottica di fare sempre di più e sempre meglio, come annunciato da mesi è necessario un rinnovo degli incarichi: buon lavoro ai nuovi coordinatori. L’ambizione è avere un partito sempre più inclusivo e radicato, pronto per aiutare famiglie e imprese dopo un anno drammatico. Tutti i segretari uscenti, anche grazie all’esperienza maturata, saranno chiamati a svolgere altri importanti incarichi”.