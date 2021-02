"una bomba a orologeria"

Azioni legali contro il Comune sulla discarica

Rifiuti abbancati nella piazzola di Bellolampo

Intanto prosegue alla Rap la vertenza dei lavoratori

“Facendo eco alle denunce del Comitato di Bellolampo e dell’Associazione SOS Bellolampo, ho deciso di sollevare nuovamente la problematica in Assemblea Regionale Siciliana”- Lo dice Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo mentre la città torna a vivere l’incubo dell’emergenza rifiuti.

La riflessione su Bellolampo

“Al netto della discarica che non da il nome alla frazione ma viceversa – dice Figuccia -, voglio ricordare a quest’ amministrazione che sulla collina appena fuori dalla città vivono migliaia di famiglie. Ed è assurdo che a oggi in pieno stile Rivoluzione Industriale si continuino ad abbancare sui piazzali tonnellate di rifiuti che stanno generando un’aria insopportabile per tutti coloro che vivono in quell’area. I miasmi della discarica sono il verdetto più plateale del fallimento, della mancanza d’interesse, dell’assenza di un piano di riconversione del sito per la quale ci battiamo da anni. Siamo pronti – prosegue – a intraprendere azioni legali nei confronti del Comune di Palermo, che in questi anni non ha minimamente avviato un piano di rilancio della differenziata, preferendo arroccare i sacchetti sulle vasche di quella che è diventata una bomba a orologeria sulla testa dei palermitani”.

Si è svolto ieri un incontro tra il sindaco Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone, l’assessore Sergio Marino, il segretario e il ragioniere generale, il dirigente del settore Ambiente Fiorino, i vertici della RAP e le Organizzazioni sindacali. “L’incontro – dichiarano l’assessore Marino e il vice sindaco Giambrone – è stata un’importante occasione per confermare, come in passato dichiarato e anche oggi ribadito dalle funzioni dirigenziali del Comune, che l’azienda è sana e deve proseguire nella raccolta differenziata e nella innovazione del polo di Bellolampo, e contestualmente rispettando impegni assunti e obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Giunta comunale”.

Incontro nei prossimi giorni

Il sindaco ha preso atto che l’azienda – sulla base di quanto indicato dal Comune – si riunirà nei prossimi giorni con i sindacati per affrontare criticità funzionali e prospettive con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali, “ferma restando e ribadendo la necessità forte e prioritaria che il servizio ai cittadini migliori”.