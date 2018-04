Tracciate le linee guida del Partito in vista delle amministrative di Giugno

Prosegue l’espansione sul territorio dei Circoli che fanno riferimento alla Lega.

Nel corso di un incontro della base locale presso la segreteria del deputato regionale Tony Rizzotto, sono state infatti tracciate le linee guida del Partito in vista delle amministrative di Giugno e si è programmata l’apertura di alcuni nuovi Circoli Amici di Salvini, sia in città sia in provincia.

Tutto questo, in attesa Matteo Salvini, durante una prossima visita in Sicilia, faccia chiarezza con la nomina di un coordinamento regionale, carica che al momento non è ricoperta da alcun soggetto politico.