In Prefettura

E’ stato firmato in Prefettura a Palermo il protocollo d’intesa “La legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” tra il Prefetto, il Sindaco e gli amministratori unici delle società partecipate Amap – Amg – Amat – Rap.

Scopo del protocollo è estendere ”la prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nei settori degli appalti e contratti pubblici, anche sotto soglia, e all’intera filiera degli esecutori e fornitori”.

L’intesa riguarda specificatamente il mondo degli appalti, dei lavori pubblici, delle forniture e dei relativi sub contratti di filiera, dice il prefetto Antonella De Miro. Un più approfondito controllo riguarderà gli appalti di importo superiore a 20 mila euro, ed a tal fine è stata prevista la realizzazione di una apposita banca dati e da parte del Comune di Palermo che da parte delle singole Partecipate firmatarie dell’accordo, per rendere agevole il monitoraggio attraverso il trattamento informatico dei dati relativi ai rapporti contrattuali, alle ditte aggiudicatarie ed a quelle di filiera, per conoscere in tempo reale anche eventuali trasformazioni degli organi sociali e di amministrazione. L’accordo è il riconoscimento dell’importanza delle informazioni del Prefetto, quale strumento di legalità e di difesa dell’economia legale, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione, perché consente di intercettare con carattere di tempestività i sempre più raffinati nascondimenti della mafia nelle diverse attività economiche, commerciali ed imprenditoriali