Ecco come partecipare all'iniziativa

La lettura è un atto di libertà, un piacere quotidiano che può cambiare il modo in cui guardiamo il mondo. Con questo spirito nasce la nuova campagna sociale di Polara, lanciata in occasione della sedicesima edizione del festival “A Tutto Volume” di Ragusa.

La nota azienda siciliana, da sempre simbolo di genuinità e legame con il territorio, ha lanciato una campagna sociale a sostegno della lettura e dei libri, realizzata in collaborazione con “A Tutto Volume” e Libreriamo.

La campagna nasce con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in modo aperto, inclusivo e virale. Tutti possono partecipare: basta postare sui social una frase, una citazione o un verso che esalti il valore della lettura, accompagnandoli con gli hashtag ufficiali dell’iniziativa.

L’intento è creare insieme una sorta di biblioteca digitale collettiva, composta da parole care, riflessioni stimolanti e frammenti narrativi che nutrono lo spirito. Un gesto semplice che può trasformarsi in un vero movimento culturale.

Il Bar Letterario Polara

A incarnare fisicamente questo spirito collettivo sarà il Bar Letterario Polara, uno spazio fisico al centro della manifestazione, allestito a Piazza San Giovanni a Ragusa. Non un locale qualsiasi, ma un angolo suggestivo dove al posto di ordinare drink si “sorseggiano” libri e pensieri.

Nel corso delle giornate, autrici e autori si alterneranno per interviste dal vivo, raccontando il loro rapporto con la lettura, spiegando perché i libri sono ancora oggi un baluardo di coscienza, rinascita e resistenza personale.

Leggere: un piacere da vivere insieme

Per quattro giorni Ragusa si trasformerà in un salotto a cielo aperto dove ogni angolo si trasformerà in un invito ad ascoltare, leggere e lasciarsi ispirare. In questo scenario, Polara ha scelto di sposare a pieno lo spirito del festival, mettendoci del suo: sapore, energia e voglia di condivisione.

Non è solo una partnership, ma un modo per dire che leggere è un piacere semplice e alla portata di tutti. E che anche una bibita può diventare occasione per scoprire una storia, una frase, un’idea che ti resta nel cuore.