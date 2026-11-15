Domani riapre l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità. Lo comunicano il dirigente generale Carmelo Frittitta e il dirigente del dipartimento dell’acqua e rifiuti Arturo Vallone.

L’assessorato era stato chiuso il 22 ottobre a causa della presenza del batterio della legionella rilevata nella cisterna d’acqua dell’edificio.

“A seguito degli interventi di sanificazione e bonifica dell’impianto idrico degli uffici dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – dicono i dirigenti – e delle successive analisi che hanno dato esito di negativa presenza del batterio Legionella, che le attività degli Uffici riprenderanno regolarmente il 16 novembre”.

 
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