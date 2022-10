IN CENTRO

Riapre l’hotel Politeama a Palermo, chiuso dallo scorso settembre dopo che era stata riscontrata la presenza di legionella. E’ quanto disposto da un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore all’Igiene, Rosi Pennino che ha revocato il precedente provvedimento.

L’ordinanza

L’edificio che si trova di fianco al teatro di piazza Ruggero Settimo è tornato ad accogliere i primi turisti. Il 25 ottobre scorso l’Asp ha riferito che durante l’ultimo campionamento il laboratorio regionale di sorveglianza ambientale clinica e controllo legionellosi ha “riscontrato una notevole diminuzione della contaminazione limitata solo alla stanza 901”.

Proprio per questo la camera non potrà essere utilizzata fino a quando non saranno sparite completamente le tracce del batterio. Un mese fa, pochi giorni dopo la chiusura dell’albergo, Ciro Cozzolino, un ingegnere in pensione di 76 anni che, secondo quanto raccontato dai familiari, era stato in vacanza a Palermo e aveva soggiornato proprio all’hotel Politeama negli ultimi giorni di agosto, è morto a causa di una polmonite che sarebbe stata conseguenza di una legionellosi. La famiglia ha incaricato un legale, ma la vicenda è ancora tutta da chiarire.

Altri casi al centro

Oltre all’hotel Politeama, alcune tracce di legionella erano state trovate anche in un palazzo di via Principe di Belmonte. Acquisiti gli ultimi test sull’acqua, i locali sono stati chiusi. Si tratta di palazzi che possiedono una vecchia autoclave o sono collegati alla rete con tubature da cambiare. I batteri di legionella si annidano nelle cisterne degli immobili, nella condensa degli impianti di aria condizionata e nelle tubature.

A Palermo sale il livelli di allerta

Al momento l’Asp sta controllando ancora attentamente la situazione Legionella a Palermo, mentre l’Amap, l’azienda che si occupa della distribuzione idrica, ha tenuto a precisare che “non è direttamente coinvolta nella gestione di questi casi, che riguardano esclusivamente impianti privati a valle dei contatori e per i quali per altro non ha ricevuto ad ora nessuna segnalazione”.

I casi a Palermo

Da mesi Villa Niscemi, che è la sede istituzionale del sindaco, è chiusa per le stesse ragioni dalla fine dello scorso anno. La Legiionella è però arrivata in passato anche nella piscina comunale di viale del Fante: ci sono voluti giorni e diversi interventi di sanificazioni prima di poter accogliere di nuovo gli utenti e gli sportivi delle società.